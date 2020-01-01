珠寶手環輕巧百搭演個性 隨身也隨型

晚上準備出門了，不管是晚餐約會或正式晚宴，決定身上的珠寶，都是與妝容服裝、包款鞋履同等重要的大事。其中可隨身配帶的珠寶手環，則因為寶石與貴金屬的閃耀光澤，設計的婀娜線條，總能展現配戴者的個人丰采、同時帶來愉悅心情。

伯爵PIAGET的Possession手環，以略帶紅色光暈的玫瑰金搭配孔雀石或紅玉髓，金色閃耀、成為手腕間無法忽視的貴重印象。而且手環的兩側還有隱藏式可旋轉設計，覺得派對太無聊，轉一轉？也許下個轉角就會遇見愛；而Boucheron寶詩龍的Serpent系列Boheme手環相對輕巧，但帶有一顆梨形切割的紅瑪瑙與一顆明亮式切割白色圓鑽，像隱藏在手腕間的一首短詩。