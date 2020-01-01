珠寶手環輕巧百搭演個性 隨身也隨型
晚上準備出門了，不管是晚餐約會或正式晚宴，決定身上的珠寶，都是與妝容服裝、包款鞋履同等重要的大事。其中可隨身配帶的珠寶手環，則因為寶石與貴金屬的閃耀光澤，設計的婀娜線條，總能展現配戴者的個人丰采、同時帶來愉悅心情。
伯爵PIAGET的Possession手環，以略帶紅色光暈的玫瑰金搭配孔雀石或紅玉髓，金色閃耀、成為手腕間無法忽視的貴重印象。而且手環的兩側還有隱藏式可旋轉設計，覺得派對太無聊，轉一轉？也許下個轉角就會遇見愛；而Boucheron寶詩龍的Serpent系列Boheme手環相對輕巧，但帶有一顆梨形切割的紅瑪瑙與一顆明亮式切割白色圓鑽，像隱藏在手腕間的一首短詩。
梵克雅寶Van Cleef & Arpels的Magic Alhambra，有齊五枚四葉幸運草造型的墜飾，分別鑲嵌了藍色玉髓、白色與灰色珍珠母貝，色澤深淺不一，又像雲朵片片，在手腕搖曳間飄蕩、飛散。捉摸不定，像是風象星座的自由自在；最後如果想展現強烈個性，可別忘了卡地亞CARTIER的Juste un Clou系列雙圈手環，由日常五金昇華而成的高貴珠寶，釘子造型風格強烈鮮明，象徵不妥協，因為我就是我、是獨一無二的燦爛煙火。
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