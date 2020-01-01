冬季古董車耐力賽 蕭邦表暖心擔當官方計時器

追逐速度，是每個賽車手的天性。但賽車在競速時除了追求勝負，餘裕、情趣則成為更進階的人生享樂。試想在冰天雪地的白色絕景中駕馭著一台古董賽車，在享受操控樂趣外同時飽覽天光山色，那將是何等的雅致情趣？

2019年12月初，來自45個不同種族國家的1,400名選手，橫跨四個國家，一同參與了這趟橫跨1,200公里的首屆Coppa delle Alpi冬季古董車耐力拉力賽。45位車手駕駛的古董賽車生產年代分佈於1919至1976年，也即時說：最「年輕」的車齡，都在43年以上、最「熟成」可至100年的人瑞之姿。整趟賽程又分四個賽程，穿越了義大利、奧地利德國與瑞士，而賽事的主要贊助商，正是著眼古董賽車賽事多年的瑞士高級製表品牌、蕭邦Chopard。