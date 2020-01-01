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冬季古董車耐力賽 蕭邦表暖心擔當官方計時器

2020-01-01 16:28聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

追逐速度，是每個賽車手的天性。但賽車在競速時除了追求勝負，餘裕、情趣則成為更進階的人生享樂。試想在冰天雪地的白色絕景中駕馭著一台古董賽車，在享受操控樂趣外同時飽覽天光山色，那將是何等的雅致情趣？

2019年12月初，來自45個不同種族國家的1,400名選手，橫跨四個國家，一同參與了這趟橫跨1,200公里的首屆Coppa delle Alpi冬季古董車耐力拉力賽。45位車手駕駛的古董賽車生產年代分佈於1919至1976年，也即時說：最「年輕」的車齡，都在43年以上、最「熟成」可至100年的人瑞之姿。整趟賽程又分四個賽程，穿越了義大利、奧地利德國與瑞士，而賽事的主要贊助商，正是著眼古董賽車賽事多年的瑞士高級製表品牌、蕭邦Chopard。

蕭邦自1988年以來伊始，已是Mille Miglia千里賽合作夥伴長達三十年，品牌總裁Karl-Friedrich Scheufele亦是古董車的忠實愛好者與業餘車手，兩造聯手、其來有自。過去品牌在古董賽事上推出的Millie Miglia系列腕表，悉數擁有瑞士天文台認證，並將賽車的諸多元素引入腕表設計細節、風格鮮明。值得一提的是，雖是賽事的主要贊助，但蕭邦此回並未推出任何新款腕表，或許銷售之於蕭邦一如競速之於古董賽車，純然享受、領略與分享，已是參與其中的最大樂趣。

45輛出廠43年以上的古董賽車齊聚一堂，場面壯觀。圖╱Chopard提供。
45輛出廠43年以上的古董賽車齊聚一堂，場面壯觀。圖╱Chopard提供。
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第一次的Coppa delle Alpi冬季古董車耐力拉力賽，由原本參與古董賽車...
第一次的Coppa delle Alpi冬季古董車耐力拉力賽，由原本參與古董賽車多年的蕭邦贊助。圖╱Chopard提供。
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首屆的Coppa delle Alpi冬季古董車耐力拉力賽，共吸引了1,200名...
首屆的Coppa delle Alpi冬季古董車耐力拉力賽，共吸引了1,200名選手共同參與。圖╱Chopard提供。
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品牌腕表賽車手

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