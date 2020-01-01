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吃貨必備快下載 基隆港畔散步地圖吃喝玩樂一次蒐錄

2020-01-01 15:08聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市政府觀光及城市行銷處昨天推出「基隆港畔散步地圖」，以基隆港畔為主題，地圖內容包含市區必遊景點、周邊順遊景點，還有吃貨必備的美食名單全部一網打盡，讓民眾可以用最貼近在地的方式，步行旅遊基隆，輕鬆走進基隆的生活。地圖搭配充滿童趣的繽紛色彩，歡迎民眾下載使用。

觀光及城市行銷處長曾姿雯說，到基隆玩當然不能只到廟口吃小吃，但市區周邊從孝三路到信三路許多在地人推薦的私房美食也完整呈現在地圖裡，遊客更可以帶著這份地圖漫步基隆市區，感受港邊充滿歷史的韻味、體驗台灣最早的咖啡文化，及海洋城市獨樹一格的風情。

基隆港畔散步地圖將基隆港邊美食完整收錄，共列出20家知名美食，如廖媽媽珍珠奶茶專賣店、孝三路大腸圈、長腳麵食、阿本排骨燒賣、奕澤鹹粥、豬肝腸海鮮店、丸角自轉生活咖啡、老徐沙茶牛肉等，每一家都有電話的標示位置所在，方便遊客詢問及按圖索驥前往。

地圖另外規畫3條主題式經典路線，包括新春期間最適合的「祈福美食之旅」、大小朋友都喜歡的「親子同樂之旅」以及青年朋友最愛的「文青之旅」等，有最完整的基隆味玩法，遊客只需按圖索驥，就能隨時來一趟基隆港畔小旅行。

祈福美食之旅建議走法為城隍廟、孝三路美食、慶安宮、仁愛市場、奠濟宮、中正公園；親子同樂之旅走法為陽明海洋文化藝術館、海洋廣場、廟口夜市、東岸廣場；文青之旅建議走法為委託行街、丸角咖啡、東岸廣場見書店、基隆故事館。

曾姿雯表示，這幾年基隆有很大的轉變，旅客絡繹不絕，基隆港不僅是亞洲最佳郵輪母港，東岸廣場更拿下2019年台灣建築獎首獎，讓整個市區亮了起來，歡迎大家帶著基隆港畔散步地圖來基隆吃喝玩樂，可以更靠近一點，走進基隆這座美麗的城市。

電子檔下載請上基隆旅遊網https://tour.klcg.gov.tw/zh/touring/brochures/

基隆港畔散步地圖吃喝玩樂一次蒐錄。圖／基隆市政府提供
基隆港畔散步地圖吃喝玩樂一次蒐錄。圖／基隆市政府提供
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基隆港咖啡

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