六福村樂園+動物園「一票玩到底」 祭199元超激優惠

2020金鼠年開春，新的一年開始，六福村首推優惠大補帖，最低票價199元(原價999元)，就能同時暢玩遊樂園及動物園，一票玩到底。

六福村主題遊樂園是全台唯一結合遊樂區及動物園的主題樂園，包括全世界第二座、亞洲首座U型滑軌懸吊式雲霄飛車「笑傲飛鷹」、狐獴家族站衛兵可愛萌樣，或是猛獸區老虎、獅子虎虎生風的姿態，都能一次滿足。

六福村行銷經理黃淑芳表示，2020年六福村率先發出新年紅包，優惠一波接一波，首先搭上1月11日選舉投票日，鼓勵民眾返鄉投票，1月2日至1月11日一連10天，凡是設籍在桃園、新竹、苗栗的民眾，出示身分證或戶口名簿，就能享有13:00午後入園、優惠票價399元。

另外，1月適逢消防節及藥師節，1月1日至1月31日，凡是消防從業人員、科系所名稱含「消防」、「防災」字樣之教職學生，以及職業藥師、科系所名稱含「藥」字樣之教職學生，凡出示工作證、執照、名片等，一律享有199元超激優惠，不只如此、同行親友亦可以599元購票入園。