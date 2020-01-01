新竹喜來登推出限時草莓派對 挑戰草莓控的甜食胃納量

進入草莓產季，飯店餐飲業紛紛推出各式草莓甜點，捲起新一波粉紅風暴，新竹豐邑喜來登大飯店結合新鮮草莓於今天1月1日及1月3日起至2月16日每周五、六、日限時推出「凡爾賽草莓派對」，運用台灣當季新鮮草莓，推出草莓甜點吃到飽，打造繽紛可口的草莓下午茶派對。

新竹豐邑喜來登大飯店表示，「凡爾賽草莓派對」於今天及1月3日至2月16日每周五、六、日的下午2點半至5點，提供多款草莓甜點、熱菜吃到飽，挑戰草莓控的胃納量。

甜點包含鋪滿新鮮草莓的草莓派、草莓抹茶生乳捲、草莓奶油蛋糕、草莓起士蛋糕、草莓奶油泡芙等12款草莓甜點；草莓抹茶生乳捲來自靜岡抹茶製成抹茶，加上北海道奶霜、抹茶生乳餡、草莓，享受茶香與果香交織的絕佳滋味。

除了甜食無限量供應，新竹豐邑喜來登大飯店表示也提供熱菜「酥炸香香豆乳雞」、「白酒蛤蠣炒義麵」等五道鹹食讓民眾大飽口福，單人用餐每位600元，兩人同行1千100元，6至11歲兒童每位380元(以上價格另加一成服務費)。新竹喜來登「凡爾賽草莓派對」將提供變裝道具，讓民眾化身歐洲貴族享用優雅午茶，拍照上傳FB或IG兌換甜蜜小禮，於活動現場投票選出最愛甜點，將有獲得「大廳酒吧餐券」，更多活動內容可洽(03)620 6000，轉大廳酒吧。