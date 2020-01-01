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city’super槓上微風超市 信義商圈掀起頂級超市戰

2020-01-01 11:54聯合報 記者江佩君／即時報導

隨著遠百信義A13插旗信義商圈後，遠百A13的city’super正式槓上微風南山的Breeze Super，信義商圈頂級超市大戰正式啟動。

city’super全台第七店進駐遠百信義A13 B3，與Breeze Super同樣都標榜進口歐美日高級新鮮食材，目標同樣瞄準信義區豪宅貴婦群與商辦上班族，兩者各自又端出什麼獨到服務？有競爭才有進步，信義商圈這場生鮮競賽，對消費者來說都是件好事。

● city’super信義店增設享食區、禮品包裝服務

遠百信義A13的city’super坪數近400坪，因應信義商圈龐大的上班族即食商機，首度增設近50個內用「享食區」，大幅增加現點現做熟食及多樣化商業午餐便當，包括現做A5和牛便當、杯壽司等。開幕近一周，以現點現做熟食最受商圈上班族歡迎，銷售高達6成之多，是信義店與其他的門市最大的不同。此外，中島水產全台獨家引進杯壽司開幕期間全面8折；鮪魚腹排堡、靖魚漢堡、鮭魚漢堡原價130元，特價88元。

city’super A13信義店的室內大樹下，擺滿20種以上從日本青森直送的蘋果品種，色澤繽紛果香四溢，相當引人注目。「醇酒窖」內有超過1千款藏酒，獨家進口近百款特色酒品，超過50處日本清酒酒廠直送。另外，city’super信義店首度增設「禮品包裝中心」，提供近50款的緞帶、包裝紙及特製的禮盒、禮籃，現場有專業禮品包裝職人為消費者諮詢服務，也是信義店與其他分店的差異化服務。這也是city’super插旗信義區的策略，針對信義商圈特性，透過全新店型提升整體消費體驗。

● 微風南山Breeze Super二千坪超大旗艦店種類最齊全

而位於微風南山的Breeze Super坪數高達2,222坪，是Breeze Super的旗艦店規格，超大空間開幕時主打「全亞洲最大的精品超市」，總品項超過2萬種，訴求各種進口食材品項就是比其他家「多」。

各種食材分類，像是蔬菜、水果、海鮮、精肉、義大利麵、起司、酒區、歐美食材、廚房用品等，等於在超市裡畫出10個專門店概念，不只有食材，還設置花店，是一個訴求生活風格的超市。微風南山的Breeze Super可說是微風長期經營精緻超市的能量極大化呈現。而微風南山Breeze Super各類食材齊全，是主廚們喜愛選材的超市，當中更不乏米其林星級餐廳，也因此有「米其林主廚超市」的稱號。

可「現買、現煮、現吃」，代客料理服務也是微風南山超市的一大特色，包括精肉類的鐵板現煎或海鮮食材也可代客料理，並增設座位區，可像餐廳一樣坐下來品嘗熱騰騰現做的熟食料理。

city’super A13信義店室內大型樹下，集結超過20款青森蘋果。記者江佩...
city’super A13信義店室內大型樹下，集結超過20款青森蘋果。記者江佩君／攝影
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微風南山Breeze Super設置花店。圖／摘自Breeze Super粉專
微風南山Breeze Super設置花店。圖／摘自Breeze Super粉專
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微風南山Breeze Super幾乎每一種類食材，都以專門店、專區方式呈現。圖／...
微風南山Breeze Super幾乎每一種類食材，都以專門店、專區方式呈現。圖／微風提供
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city’super A13信義店為最新店型。圖／city’super提供
city’super A13信義店為最新店型。圖／city’super提供
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city’super A13信義店首度增設近50個內用「享食區」。圖／city’...
city’super A13信義店首度增設近50個內用「享食區」。圖／city’super提供
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微風南山Breeze Super的起司專區。圖／微風提供
微風南山Breeze Super的起司專區。圖／微風提供
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微風南山上班族海鮮

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