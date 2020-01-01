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台灣人最愛「日本5大名湯」出爐！日式「湯揉」最特別

2020-01-01 11:52聯合報 記者羅建怡／即時報導

天冷好泡湯，緊接著春節寒假即將到來，Booking.com以數據規整出「台灣人最愛的5大日本溫泉勝地」，可作為冬季遊日旅行規劃的參考。5大名湯分別在岐阜縣下呂市、群馬縣草津町、九州別府市、山形縣藏王町、兵庫縣城崎町。

位於岐阜縣中部的下呂市，與草津、有馬並列「日本三大名泉」，屬於鹼性泉質，透明無色，浸泡後肌膚變得十分柔滑，因此又有「美人湯」之稱。其中，必訪的「下呂溫泉街」，有多達十處的足湯可供遊客泡腳，還可在泡腳的同時享用溫泉蛋冰淇淋、溫泉布丁等當地特色美食。距離JR下呂火車站僅需3分鐘步行路程的「水明館酒店」是最佳推薦，有著濃厚的日式風格，窗外是日式花園造景，飯店內還設有3座溫泉池，喜愛傳統日式風格的旅人絕對不能錯過。

草津號稱「關東第一名湯」，也視日本三大溫泉名勝之一，當地獨有的「湯揉」入浴法聞名於世。「湯揉」源自因草津溫泉溫度極高，旅客無法直接下水入浴，所以發展出多人以長木板伴隨著歌聲有節奏地攪動溫泉水，不用加水就能讓水溫下降的習俗。喜愛泡湯的旅客可以選擇入住「草津酒店」，其創建於1913年，為當地老字號的溫泉日式酒店，設有室內溫泉、大眾浴池、私人池及足浴，多樣化的泡湯選擇可讓住客大維放鬆，飯店更僅距離草津溫泉必訪的「湯畑溫泉區」約7分鐘步行路程，無論是白天或夜晚，都欣賞白煙嬝嬝的湯畑景致。

說到日本溫泉就不能不提到位在九州的別府市！此地擁有全日本蘊含最多溫泉水的地方，湧泉數量高居日本之冠，佔了全日本10%以上，排名世界第二，僅次黃石國家公園，為世界最大的可入浴露天礦泥溫泉。別府溫泉擁有10種不同性質的溫泉，其中最具代表性的是由8個溫泉鄉組成的「別府八湯」，從融入市民生活的市鎮溫泉，到能一眺別府灣大自然景色溫泉皆應有盡有。「別府溫泉露台禦堂原日式酒店」建築造景突出，雖以現代風格為設計主軸，但也保有傳統日式風味。每間客房都可看見山景及海景，在房間內住客還擁有獨立的私人半露天浴池，讓泡湯享受不被打擾。

藏王溫泉已有1900年的歷史，泉質屬於強酸性硫酸鹽泉鐵泉，在日本當地溫泉中較為少見。此地著名的便是坐落在藏王火山山坡處的「釜湯」，天然的露天溫泉池景，每年都吸引許多遊客走訪。想趁冬季前往藏王旅遊的旅人，可以選擇前往藏王滑雪場，當結束整日的滑雪行程後，還可享受日式泡湯，徹底舒緩身心。「高宮米亞瑪索日式旅館」配有9座天然溫泉，住客可以邊喝著清酒，邊體會泡湯的樂趣，此日式旅館設計較傳統，連浴池都以竹筒的概念呈現。

城崎溫泉鄉以大小溫泉旅館和浴池形成一條溫泉街，保持了過往懷舊風貌，溫泉街上眾多的室外公共浴場形成此地著名的「七大外湯」。因城崎溫泉的泉質特性，溫泉可以直接飲用，溫泉街上也能找到特別設置的飲泉場，為此地特色之一。除了溫泉外，當地也以松葉蟹、但馬牛等高級料理聞名。「西村屋本館」被包圍在日式庭園之中，館內浴池皆以傳統日式木桶為設計，泡湯的同時還能望向窗外的綠意，同時也提供許多高級的美味料理，日本和牛、產地直送的螃蟹都可以吃得到。

草津號稱「關東第一名湯」，也是日本三大溫泉名勝之一，並以當地獨有的「湯揉」入浴法...
草津號稱「關東第一名湯」，也是日本三大溫泉名勝之一，並以當地獨有的「湯揉」入浴法聞名於世。圖／Booking.com提供
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位於山形縣的「高宮米亞瑪索日式旅館」配有9座天然溫泉，住客可以邊喝著清酒，邊體會...
位於山形縣的「高宮米亞瑪索日式旅館」配有9座天然溫泉，住客可以邊喝著清酒，邊體會泡湯的樂趣。圖／Booking.com提供 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
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「西村屋本館」被包圍在日式庭園之中，館內的浴池皆以傳統日式木桶為設計。圖／Boo...
「西村屋本館」被包圍在日式庭園之中，館內的浴池皆以傳統日式木桶為設計。圖／Booking.com提供
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位於岐阜縣中部的下呂市，與草津、有馬並列日本三大名泉，屬於鹼性泉質，透明無色，浸...
位於岐阜縣中部的下呂市，與草津、有馬並列日本三大名泉，屬於鹼性泉質，透明無色，浸泡後肌膚變得十分柔滑。圖／Booking.com提供
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溫泉旅館

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