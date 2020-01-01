就是今天！茶飲咖啡最高「買一送一」 優惠懶人包

今天元旦茶飲、咖啡優惠多，想醒醒腦，趁著還有大半日的假期，悠閒喝杯咖啡去。

星巴克推出「新年擁抱星巴克」活動，於1／1～1／5早上11點至晚上8點，至店購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即享第2杯半價優惠。每人每次至多2組，限當場一次領取。

cama café今天元旦憑cama app優惠券購買兩杯大杯拿鐵，即享折20元再折20元（共優惠40元），只要會員登入cama app，至優惠專區即可領券，每人限領1張，限大杯拿鐵。

丹堤咖啡元旦日推出全品項大杯「買一送一」，需出示丹堤咖啡臉書粉絲團的優惠圖片，才能享買一送一優惠，不限次數、杯數。

西雅圖咖啡今於信義區「世貿門市」與「忠孝延吉門市」推出美式咖啡、拿鐵、經典可可3款飲品外帶享8折優惠，2020／1／2開工日則推出全台門市「全系列飲品第2杯半價」優惠，幫大家加油打氣。

OK Café今日推出OK Café全系列第2杯5元優惠，並有限量繽紛版冬季杯；另外限時推出OKmall雲端商城，大杯美式、拿鐵買20送20，加碼再送會員點數2020點。

全家Let’s Café 大杯熱美式推出會員專屬優惠「大杯熱美式第二杯1折」，另外還有貝禮詩拿鐵、貝禮詩櫻桃巧克力特調任選第2杯1折。零食飲料也有優惠，即起至1／5加倍佳棒棒糖買2送1，伊藤園綠茶、迪飛TOP巧克力棒都買一送一。

7-ELEVEN CITY CAFE於1／1～1／5期間，全台門市購買大杯美式或特大杯拿鐵同品項即享第2杯半價；1／1～1／14推出精品咖啡系列「第二杯半價」優惠，包括精品拿鐵、精品美式及精品濾掛咖啡。

茶湯會全台門市1／1～1／7，至全台門市購買「普洱茶系列」新品任2杯，享85折優惠。