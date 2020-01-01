親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

專訪／龍象大戰重出江湖 葉總、丘總同學領軍對決

楊蕙如補助案調查 柯文哲爆「好消息」：鑽漏洞

就是今天！茶飲咖啡最高「買一送一」 優惠懶人包

2020-01-01 11:52聯合報 記者羅建怡／即時報導

今天元旦茶飲、咖啡優惠多，想醒醒腦，趁著還有大半日的假期，悠閒喝杯咖啡去。

星巴克推出「新年擁抱星巴克」活動，於1／1～1／5早上11點至晚上8點，至店購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即享第2杯半價優惠。每人每次至多2組，限當場一次領取。

cama café今天元旦憑cama app優惠券購買兩杯大杯拿鐵，即享折20元再折20元（共優惠40元），只要會員登入cama app，至優惠專區即可領券，每人限領1張，限大杯拿鐵。

丹堤咖啡元旦日推出全品項大杯「買一送一」，需出示丹堤咖啡臉書粉絲團的優惠圖片，才能享買一送一優惠，不限次數、杯數。

西雅圖咖啡今於信義區「世貿門市」與「忠孝延吉門市」推出美式咖啡、拿鐵、經典可可3款飲品外帶享8折優惠，2020／1／2開工日則推出全台門市「全系列飲品第2杯半價」優惠，幫大家加油打氣。

OK Café今日推出OK Café全系列第2杯5元優惠，並有限量繽紛版冬季杯；另外限時推出OKmall雲端商城，大杯美式、拿鐵買20送20，加碼再送會員點數2020點。

全家Let’s Café 大杯熱美式推出會員專屬優惠「大杯熱美式第二杯1折」，另外還有貝禮詩拿鐵、貝禮詩櫻桃巧克力特調任選第2杯1折。零食飲料也有優惠，即起至1／5加倍佳棒棒糖買2送1，伊藤園綠茶、迪飛TOP巧克力棒都買一送一。

7-ELEVEN CITY CAFE於1／1～1／5期間，全台門市購買大杯美式或特大杯拿鐵同品項即享第2杯半價；1／1～1／14推出精品咖啡系列「第二杯半價」優惠，包括精品拿鐵、精品美式及精品濾掛咖啡。

茶湯會全台門市1／1～1／7，至全台門市購買「普洱茶系列」新品任2杯，享85折優惠。

天仁茗茶元旦至全台門市消費，即可隨機獲得「茶飲優惠券」1張，有機會獲得70元茶飲免費換、買一送一、第2杯半價、20元折價及10元折價，優惠券可於下次消費使用。

星巴克推出「新年擁抱星巴克」活動。圖／摘自星巴克官網
星巴克推出「新年擁抱星巴克」活動。圖／摘自星巴克官網
分享
出示丹堤咖啡臉書粉絲團的優惠圖片，可享大杯飲料買一送一優惠。圖／摘自丹堤官方粉絲...
出示丹堤咖啡臉書粉絲團的優惠圖片，可享大杯飲料買一送一優惠。圖／摘自丹堤官方粉絲團
分享

咖啡星巴克

延伸閱讀

貓美術館聯名咖啡杯登場 持咖啡發票可享高雄看...

新年第一天就開喝！ 連續五天「星巴克第二杯半...

懶人包／跨年、元旦「4大超商咖啡優惠」喝起來...

珍珠奶茶哪家好喝？ 網一面倒狂推：無糖也好喝

有錢人為何不買咖啡？ 一杯原料不到3元

為何有錢人不喝星巴克？

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台灣人最愛「日本5大名湯」出爐！日式「湯揉」最特別

2020-01-01 11:52

新竹喜來登推出限時草莓派對 挑戰草莓控的甜食胃納量

2020-01-01 13:00

斯文美男陳立農巧戴Qeelin 機器人墜飾秀童心

2020-01-01 12:18

city’super槓上微風超市 信義商圈掀起頂級超市戰

2020-01-01 11:54

貓美術館聯名咖啡杯登場 持咖啡發票可享高雄看展優惠

2020-01-01 09:42

美妝2019猛攻口紅經濟 2020頂級精品搶進

2020-01-01 00:51

年菜必吃這幾味！「網購年貨大街」熱鬧開賣　最低下殺3折起

2019-12-31 21:03

蔡依林演唱會「絕美不脫妝」秘密曝光 都靠「粉持久」

2019-12-31 18:32

好久不見的劉詩詩 以Chloé鼠年限量系列現身

2019-12-31 18:01

38歲范冰冰如何養出仙女肌？每晚保養18步驟讓網友傻眼

2019-12-31 17:02

逛完車展心癢癢？這些跑車聯名腕表同樣要你血脈賁張

2019-12-31 16:23

劍湖山跨年煙火 566秒迎接2020

2019-12-31 15:42

日本搶翻的「山手線杯套」台灣也買得到 京站限量開賣

2019-12-31 15:12

推廣台南麻油產品 600份麻油雞湯快閃台北車站

2019-12-31 14:16

PTT網友推坑「2019空空賞」！九大神級保養品名單出爐

2019-12-31 14:15

冰上釣鱒魚得再等等！ 韓國「華川櫻鱒節」延後1週

2019-12-31 14:12

FENDI早春女裝豐富迷人 Giant Pocket腰包感覺要用搶的

2019-12-31 13:13

靈鼠腕表再接力 琺瑯工藝各展美型

2019-12-31 13:08

U值媒／胖，究竟能對生活造成多少困擾？

2019-12-31 12:14

栗子控必喝！ Jamba Juice新品「栗栗暖心」1/1開賣

2019-12-31 12:04

南台灣朋友衝了！華航推高雄限定價 飛大阪來回6千3起

2019-12-31 11:38

U值媒／2019年度十大推薦電影—黑電影

2019-12-31 11:07

每片都是「富士山雪景」！ 超美「富士山吐司」捨不得吃

2019-12-31 10:33

2020「最新」酒店！大直英迪格元旦試營運 入住抽總套

2019-12-31 10:18

跨年衝麗寶 超強卡司陪倒數還能抽機票、競標百萬名車

2019-12-30 23:09

元旦好康！超市推一元咖啡、量販滿2000享9折

2019-12-30 22:01

秀智性感BALMAIN軍裝風 陳鈺琪、戚薇也放送雪白辣腿

2019-12-30 20:29

驚呆！「延禧攻略」吳謹言素顏照曝光 化妝真的很重要

2019-12-30 19:41

瞄準年輕世代！寶島眼鏡聯手SOU●SOU打造文青風眼鏡

2019-12-30 18:07

詩特莉進軍遠百信義 1月1日前雪酪、咖啡買一送一

2019-12-30 18:00

日本恐龍大軍攻佔華山 民眾直呼超大超萌

2019-12-30 17:18

又紅又美到2020年！元旦開賣必搶「紅色」包裝保養品

2019-12-30 17:06

全台首家BURBERRY概念店高雄漢神 首賣鼠年限定新品

2019-12-30 16:36

派對奢華行頭！愛彼皇家霜金女表 珠寶KOL美美示範

2019-12-30 16:31

1月限定！ beard papa冬季限定款「極品草莓泡芙」

2019-12-30 16:16

狂銷19年！Kiehls最強升級保濕霜4用法、保濕提升200%

2019-12-30 14:52

喝杯好茶 敬美好的2020

2019-12-30 14:41

跨年夜最冷！超商搶暖商機 熱美式第二杯1折

2019-12-30 14:28

林鐵聯合姊妹鐵道贈新年禮 期間憑票根可兌換限定車票

2019-12-30 14:07
看更多

熱門文章

娶小20歲越南嫩妻超幸福 台男放閃講述心理歷程

2019-12-31 21:54

無人機入侵航道！桃機航班暫停降落 12班轉降

2019-12-31 20:12

懶人包／跨年、元旦「4大超商咖啡優惠」喝起來！福袋、特價米奇零食快搶買

2019-12-31 14:57

堆高機違規駛上平交道卡住 遭火車撞爛駕駛逃生

2019-12-31 14:43

元旦升旗愛國心噴發！這面金氏紀錄國旗當年揚威世界

2020-01-01 08:00

獅子、天秤都上榜！2020「一定會升職加薪」的四大星座

2019-12-31 19:45

SARS疫情捲土重來？台灣疾管署、疫苗廠備戰

2019-12-31 15:51

男求職婉拒面試 公司回嗆7字超傻眼

2019-12-31 20:15

一級致癌物！日本百合、旗魚片驚見鎘超標已銷毀退運

2019-12-31 16:04

影／2019年最後一天 台北101大樓縮時攝影

2019-12-31 18:44

悠遊卡全台大當機？悠遊卡：已修復 剩7-11搶修中

2019-12-31 19:56

天氣好轉！ 吳德榮：未來一周無明顯冷空氣南下

2020-01-01 07:05

北市跨年晚會登場 美麗華下午5時起交管

2019-12-31 15:06

就是要放假！2020連假攻略表 最長可休16天CP值超高

2020-01-01 07:00

2020第一震 花蓮半夜規模4.8地震

2020-01-01 03:30

桃市府跨年晚會恢復放煙火 百秒煙火秀倒數後登場

2019-12-31 15:40

人潮湧現！北捷晚上6點總運量破168萬 較去年增38.6萬

2019-12-31 19:04

自強號員林擦撞堆高機出軌 緊急接駁500名旅客

2019-12-31 13:12

年逾50歲、孕婦、教保員…元旦起都可打公費流感疫苗了

2019-12-31 14:20

自強號撞堆高機！ 彰化社頭三站受阻

2019-12-31 13:01

2020甜蜜愛情榜單出爐！這些生肖讓人超羨慕？

2020-01-01 08:00

50歲以上成人 公費流感疫苗今開打

2020-01-01 09:33

2020正財偏財一把抓！這些月份千萬別錯過

2019-12-31 15:54

劍湖山跨年煙火 566秒迎接2020

2019-12-31 15:42

今明兩天低溫下探11度！ 周末冷氣團減弱

2020-01-01 10:41

自強號撞堆高機出軌 影響逾1.6萬名旅客

2019-12-31 19:20

看完101煙火秒續攤吃宵夜 營業至凌晨周圍餐廳懶人包

2019-12-31 16:49

就是今天！茶飲咖啡最高「買一送一」 優惠懶人包

2020-01-01 11:52

日本搶翻的「山手線杯套」台灣也買得到 京站限量開賣

2019-12-31 15:12

瘋看跨年表演 北市府跨年現場湧人潮

2019-12-31 14:43

想學開飛機不是夢！ 長榮航空飛行學院招生每年只收50名

2019-12-31 14:38

2020阿里山日出音樂會加強交通疏導 民眾務必配合

2019-12-31 14:27

光芒萬丈！ 鄭明典秀出玉山北峰日出照

2020-01-01 07:18

IDF、F-16迎曙光衝場PK 軍事迷：墾丁比花蓮更震撼

2019-12-31 10:10

38歲范冰冰如何養出仙女肌？每晚保養18步驟讓網友傻眼

2019-12-31 17:02

每日星座運勢／水瓶魅力四射的一天 加強團體合作

2020-01-01 00:00

免洗餐具用量最大的不在賣場 環團：減量幫助有限

2020-01-01 08:12

搶拍101煙火 國父紀念館出現腳架搶位

2019-12-31 14:27

北市便利店、網咖及咖啡店騎樓明起菸蒂垃圾過多將開罰

2019-12-31 14:06

鸕鶿來了！ 上萬鸕鶿來金門過冬 賞鳥趁現在

2019-12-31 13:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top