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貓美術館聯名咖啡杯登場 持咖啡發票可享高雄看展優惠

2020-01-01 09:42聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

目前在高雄駁二特區展出的「貓美術館」，主辦單位聯合報系最近攜手咖啡店業者多那之推出聯名杯身，共有「貓娜麗莎」、「戴珍珠耳環的少女貓」、「創造貓當」以及「倒牛奶的貓」4款貓界名畫杯款，貓粉一定要蒐藏。

主辦單位說，民眾平日將聯名杯身拍照、上傳，並標註「＃貓美術館X多那之」，即可在展覽出口處獲得限定好禮。此外，憑多那之咖啡2019年12月到2020年3月不限金額發票正本，到展覽現場票亭購票，即可享260元優惠票價（原價300元／張）。

「貓美術館」引進日本知名畫家山本修60幅原創真跡畫作，以喵化手法帶領大家以不同視角認識世界名畫，高雄更有獨家限定場景「西斯貓教堂」，讓民眾和可愛貓畫拍得盡興。

「貓美術館」高雄場是台灣最終場，目前正在駁二B4倉庫，將展出至2020年3月15日，接下來將移展到大陸其他城市。高雄場展覽期間另推出打卡送香水沐浴露、現場購買全票贈送保溼面膜等活動，購票請洽現場購票亭，寵物開放日為1/3、2/7、2/21、3/6，詳情請洽官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/MEOWSEUMOFART/。

展覽日期：2019年12月19日至2020年3月15日（除夕休館）

展覽時間：上午10點到下午6點（5點30分最後進場）

展覽地點：駁二蓬萊B4倉庫全棟 （高雄市鼓山區蓬萊路99號）

主辦單位：聯合數位文創、DNP

官方網站：https://uevent.udnfunlife.com/MEOWSEUMOFARTKH/

粉絲專頁：https://www.facebook.com/MEOWSEUMOFART/

票價資訊：全票300元，雙人套票550元，憑全台多那之咖啡門市發票可享260元優惠票價。

售票通路：現場售票亭、udn售票網、ibon、全家、博客來、Gomji、17Life

寵物開放日：1/3、2/7、2/21、3/6為寵物開放日，為保護展品請遵守寵物不落地規範，寵物須入籠或袋，推車不可入場。

貓畫杯身太可愛，鐵粉必收藏！圖／聯合數位文創提供
貓畫杯身太可愛，鐵粉必收藏！圖／聯合數位文創提供
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憑全台多那之咖啡門市發票可享260元優惠票價。圖／聯合數位文創提供
憑全台多那之咖啡門市發票可享260元優惠票價。圖／聯合數位文創提供
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「貓美術館」引進日本知名畫家山本修60幅原創真跡畫作，以喵化手法帶領大家以不同視...
「貓美術館」引進日本知名畫家山本修60幅原創真跡畫作，以喵化手法帶領大家以不同視角認識世界名畫，高雄更有獨家限定場景「西斯貓教堂」，讓民眾和可愛貓畫盡興拍照。圖／聯合數位文創提供
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貓美術館X多那之聯名活動。圖／聯合數位文創提供
貓美術館X多那之聯名活動。圖／聯合數位文創提供
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寵物美術館票價

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