吃鍋送「蜘蛛蟹」！荷朗滴鑽鍋用「法式雞湯」當湯底

新莊中港河廊畔，近期新打造一座「穀倉風」的「荷朗滴鑽鍋」，以桂土雞腿、黑毛豬中里肌、A5和牛上臀等食材，提供一系列鍋物料理。為慶祝開幕，還有點套餐贈送黑毛豬中里肌、消費滿額送加拿大牡丹蝦、蜘蛛蟹等優惠活動。

以鋼骨、鐵皮打造的荷朗滴鑽鍋，帶有穀倉、工業風的外觀，並採兩層樓的空間規劃。店內由曾任職德朗法式餐廳、教父牛排、樂埔町等餐廳的主廚陳柏融擔任顧問，將老母雞、雞爪、蔬菜、香料等食材，以法式手法製作成具有琥珀色澤的法式清雞湯作為湯底，藉由本身的鹹度來提昇肉品滋味。另外還以老母雞、雞腳湯頭為基底，加入昆布湯汁、巴西蘑菇，熬煮出巴西蘑菇昆布湯，適合搭配海鮮料理。店內也有麻辣湯頭，適合以鴛鴦鍋型態，品嚐不同湯頭所帶來的食趣。

食材部份，店內提供有桂土雞腿、黑毛豬中里肌、A5和牛上臀肉等主廚推薦食材，另外由於業主本身為水產大盤商，因此還有一系列價格親民的海鮮可供搭配。店內菜單以火鍋套餐為主，單人鍋套餐500元起、雙人鍋套餐1,580元起。單人套餐「剛剛好鮮鍋」，包括有整隻藍蟹、生蠔、帆立貝、草蝦、天使蝦、蝦蛄、文蛤、白蝦等8種蝦蟹貝類，還有小農菜盤、自製烏梅汁、甜點等配菜，每份800元。至於雙人海陸套餐，除了含藍蟹、生蠔、明蝦、草蝦、天使蝦、文蛤、帆立貝、魚片等海鮮，還有A5等級的日本和牛，每套1,680元。主廚也以洋蔥跟山野菜等10多種蔬菜，搭配彰化黑蔭油特製為「原蔬醬」，適合沾料增味。

為慶祝開幕，即日起至明年2月底期間，點購雙人海陸套餐，再贈送黑毛豬中里肌。即日起至1月23日期間，消費滿1,000元，贈送XL級加拿大大牡丹蝦（價值150元），滿1,500元贈送2隻；滿2,000元贈送明蝦2隻；額滿3000元則贈送蜘蛛蟹一隻（價值600元）。