蔡依林、陳慧琳撞衫「米其林美人」 又怪又美才能駕馭

最近娛樂圈的一大話題就是蔡依林的「Ugly Beauty Tour」正在台北巡演，蔡依林放在IG上的照片，不僅展現怪美精神，也再次詮釋很難駕馭的服裝，這是來自MONCLER x Pierpaolo Piccioli的聯名系列，沒有強烈的個人特色很難撐得起來，陳慧琳日前在零下26度穿上同系列的服裝，就被逮到嘴歪眼斜的表情包。

靚媽陳慧琳暫拋兩兒飛到哈爾濱演出，身穿MONCLER x Pierpaolo Piccioli上陣，藍、紅色款式帶來類冰雪奇緣版「米其林美人」的風味。細數穿過MONCLER x Pierpaolo Piccioli的明星都是個人特質強烈且鮮明者，例如怪誕可愛又迷人的伊薩米勒（Ezra Miller），在《怪獸與牠們的產地》中飾演暗黑怨靈Credence Barebone，就曾經把這樣的陰森氣氛帶到電影首映，穿了黑色MONCLER x Pierpaolo Piccioli羽絨衣；個性女星雪琳伍德利（Shailene Woodley）也在2019英國時尚大獎紅毯上，和超模Liya Kebede穿了同系列羽絨衣。