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年菜必吃這幾味！「網購年貨大街」熱鬧開賣　最低下殺3折起

2019-12-31 21:03聯合報 記者陳立儀／即時報導

迎接2020金鼠年，年菜、年貨一定要澎湃有料，網購年貨大街熱鬧開賣，最低下殺3折起，根據Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城公布的「熱銷年菜TOP 10」排行榜，可簡單覆熱、快速上桌型的年菜成為今年熱門消費選擇，其中雞湯取代佛跳牆躍升為熱銷冠軍，用電鍋簡單加熱就能端上桌的蜜汁火腿也竄起入榜。

Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城「熱銷年菜TOP 10」排行榜第1～10名依序為雞湯、年糕、油雞、佛跳牆、香腸、鬆糕、獅子頭、蘿蔔糕、蜜汁火腿、米糕。

吃飯前先拍照「餵手機」是現代人必做的動作，選購年菜也要掌握高檔、創意、經典等三大趨勢，Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城今年新增超過3成名店進駐，共推出超過千道特色年菜，包括榮獲米其林必比登評比的雙月食品、特色名店築地一番鮮、紅豆食府、點水樓、眷村味年菜果貿吳媽家等。即日起至2020年1月20日Yahoo奇摩購物中心年貨大街3折起，首次消費新客抽虎來寶刮刮樂，消費滿2,800元送380購物金、24h到貨訂單滿4品再送168購物金，加碼推「一元押寶」活動，帝王蟹、烏魚子等都有機會1元帶回家。

樂天市場指出，台灣忙碌的雙薪家庭、單身人口多，因此看好「放縱系」、「懶人系」、「輕食系」等三大年菜趨勢，快速上菜、加熱即食的年菜大受青睞，推薦款包括台北排隊名店老牌張豬腳經典蹄膀禮盒、禾禾廚房陳年紹興醉雞、阿勝師Ashengfood藥膳醉蝦、大漢天下冠軍魚水餃、東門御園坊港式蘿蔔糕等。

momo購物網「鼠錢年貨節」網羅萬件項商品下殺3折起，並與中和烘爐地合作推出「烘爐地財神發財金」限量送，圍爐年菜祭出老字號名店、飯店強檔、網路年菜新秀店家搶攻商機，集結南門市場名店逸湘齋、億長御坊、六福皇宮、王品集團、亞緻天香樓及新興網路店家聖凱師、鮮味達人等，端出佛跳牆、燉雞湯、提金魚翅羹、豬腳、櫻花蝦米糕、蘿蔔糕等近千項好菜。

PChome商店街年貨大街打造一站式消費優惠，包括尾牙獎品、清潔掃除用品、新春年菜預購等下殺5折起，2020年1月19日前推出「天天免費拚手氣，0元好禮鼠不盡」抽獎活動，福袋獎項囊括微電腦電磁爐、降噪無線耳機、智能手表等。

博客來2020年1月2日至1月9日主打百款超夯年菜限時搶購，首推紅豆食府獨規迎春納福年菜5件組、佐室2020年菜套組、永豐餘生技GREEN & SAFE五福全雞、青葉台菜總鋪ㄟ花膠佛跳牆禮盒等。

築地一番鮮十全帝王蟹白鯧圍爐年菜12道，原價9,980元、Yahoo奇摩購物中心...
築地一番鮮十全帝王蟹白鯧圍爐年菜12道，原價9,980元、Yahoo奇摩購物中心2020年1月14日前45折特價3,980元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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年菜年貨大街福袋

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