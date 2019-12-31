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法菜中見羊肉爐、薑母鴨！Chou Chou冬季新菜玩轉風味

2019-12-31 18:44聯合報 記者魏妤庭／即時報導

冬季已正式到來，Chou Chou法式料理餐廳也換上冬季新菜單，主廚林明健結合在香港成長背景，使用台灣當令食材入菜，就連羊肉爐、薑母鴨元素也融入在菜肴醬汁中，暖香療癒令人難忘，每人最低1,080元起。

Chou Chou法式料理餐廳開幕已滿3周年，連續2屆《台北米其林指南》中，拿下餐盤肯定。2019年中曾經大改裝，更顯優雅與質感。重新開張吸引許多饕客前往嘗鮮，也有不少日本觀光客慕名而來，成為座上賓。

雖然受到暖冬影響，天氣有時忽冷忽熱，但近來冷空氣來襲，氣溫偏乾冷，冬天氣息逐漸濃厚，Chou Chou法式料理餐廳近日推出冬季新菜單，林明健擅長在法式料理中，融入屬於台灣食材，或是他過往成長背景香港元素在其中，這次也不例外，他選用了東北角的鬼頭刀，不是用來作魚料理，而是與豬油、香料放一起灌製香腸，做成了鬼頭刀香腸燉鍋，令人驚豔。

除了鬼頭刀外，冬季菜單有2道菜肴燉煮羊膝、爐烤鴨胸，則是在醬汁上做變化，像是爐烤鴨胸醬汁就融入薑母鴨元素，使用薑、豆腐乳、蜜地瓜甜汁熬煮；料理燉煮羊膝則是使用羊肉爐必備的豆腐乳作為基底，將羊膝以融合紅豆腐乳、匈牙利辣椒粉、羅望子、蔬菜的醃料醃製一晚，沾麵包粉香煎後與羊膝醃料同雞高湯慢火燉煮四小時，吃起來肉質軟嫩又富含膠質。

Chou Chou法式料理餐廳推出午間套餐及全日套餐，午間套餐包含前菜、主菜、甜點三道料理，附餐後小點、咖啡或茶，每人1,080元起，全日套餐包含二款前菜、主菜、甜點共四道料理，附餐後小點、咖啡或茶，每人1,980元起。

鬼頭刀香腸燉鍋、白豆和臘腸。圖／Chou Chou提供
鬼頭刀香腸燉鍋、白豆和臘腸。圖／Chou Chou提供
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醬烤鬼頭刀，九層塔和柚子奶油醬。圖／Chou Chou提供
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焦糖翻轉蘋果、白乳酪冰淇淋。圖／Chou Chou提供
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Chou Chou於2019年中曾經改裝重開幕。圖／Chou Chou提供
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炭烤法式羊排，孜然楓糖醬、黑蒜和普羅旺斯燉菜。圖／Chou Chou提供
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炭烤乾式熟成鴨胸、蜜地瓜和羽衣甘藍。圖／Chou Chou提供
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法式料理甜點香港

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