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《熱氣球飛行家》：世界的樣貌 取決於我們冒險過的一切

蔡依林演唱會「絕美不脫妝」秘密曝光 都靠「粉持久」

2019-12-31 18:32聯合報 記者劉小川／台北即時報導

天后蔡依林Jolin正在小巨蛋舉辦「UGLY BEAUTY」演唱會，Jolin化身性感女王，與眾位性感舞者熱情唱跳，賣力演出之餘，卻總會面臨到汗流太多，導致脫妝的悲慘狀況，但這次Jolin與舞者卻都以完美妝容現身，原來是雅詩蘭黛這回成為「UGLY BEAUTY」演唱會唯一指定後台彩妝，為Jolin的舞者們設計舞台彩妝，而不脫妝的秘密就是使用「粉持久完美持妝粉底」。

藝人們在台上熱情表演，但在燈光與體能雙重消耗下，想要讓形象與妝容保持完美，是一大挑戰，雅詩蘭黛這回端出「粉持久完美持妝粉底」，因為具有強力24小時持妝與高遮瑕，經過多重考驗，成為蔡依林Jolin「UGLY BEAUTY」演唱會後台指定彩妝。

雅詩蘭黛全球彩妝師，還為蔡依林演唱會上的舞者，設計妝容呈現，讓舞者們在台上依舊展現最完美的自己，更重點是不脫妝。

粉持久完美持妝粉底是品牌的熱門商品，具有24小時完美膚控持妝科技，隨時抗油抗汗，採用超微柔焦隱型粉體，上妝瞬間隱藏瑕疵，全系列16色。

即日起至2020年1月31日只，只要持蔡依林演唱會票根，可至全台雅詩蘭黛專櫃，免費兌換「粉持久明星體驗」乙份，數量有限送完為止；另購買雅詩蘭黛任一底妝（粉底／氣墊／粉餅），即可免費獲贈「服服貼貼美妝蛋組」，數量有限送完為止。

雅詩蘭黛為Jolin演唱會的舞者，設計妝容。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛為Jolin演唱會的舞者，設計妝容。圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底SPF10／PA++（共16色）／30ml／1,950...
雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底SPF10／PA++（共16色）／30ml／1,950元。圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛為Jolin演唱會的舞者，設計妝容。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛為Jolin演唱會的舞者，設計妝容。圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛為Jolin演唱會的舞者，設計妝容。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛為Jolin演唱會的舞者，設計妝容。圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛，成為蔡依林「UGLY BEAUTY」演唱會後台指定彩妝。圖／雅詩蘭黛提...
雅詩蘭黛，成為蔡依林「UGLY BEAUTY」演唱會後台指定彩妝。圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛為Jolin演唱會的舞者，設計妝容。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛為Jolin演唱會的舞者，設計妝容。圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛，成為蔡依林「UGLY BEAUTY」演唱會後台指定彩妝。圖／雅詩蘭黛提...
雅詩蘭黛，成為蔡依林「UGLY BEAUTY」演唱會後台指定彩妝。圖／雅詩蘭黛提供
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演唱會

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