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38歲范冰冰如何養出仙女肌？每晚保養18步驟讓網友傻眼

2019-12-31 17:02聯合報 記者劉小川／台北即時報導

女神范冰冰逐漸走出逃稅陰霾，開始積極復出，雖然還沒有影視作品現身，但范冰冰卻依舊是大家關注與討論焦點。已經38歲的范冰冰，每回現身，臉上總是「無瑕疵」的發光仙女肌膚，幾乎看不出來皺紋，讓人實在太好奇，到底范冰冰是如何保養的？日前范冰冰在小紅書上，曝光自己的早晚保養步驟，日間保養的步驟多達13個，就讓人已經看傻眼，沒想到晚間保養的步驟居然多達18個，網友們紛紛傻了，大呼「真的沒有醜女人，只有懶女人」、「每天這樣保養，我也是服了她」。

范冰冰每次現身，打扮與狀態都是討論焦點，不過她的臉，倒是很少被攻擊，即使全素顏入鏡，都還是看得出來肌膚狀態非常好。但她也真的每天花非常多時間保養，先來看看范冰冰的日間保養，可以發現，她幾乎保養做得非常徹底。

日間保養時，先從無泡沫的清潔開始，精華水、肌底液、精華液，再敷面膜20分鐘後，再重新用一次精華水、肌底液、精華液，多了面霜、眼霜與最重要的防曬，最後塗上護手霜才出門，粗估至少得花30~40分鐘以上。

到了晚間保養，更是可怕的18個步驟，先從卸妝開始，然後用起泡的洗面乳清潔，接下來是爽膚水、去角質（不會每天）、精油按摩臉部25～40分鐘、儀器導入20分鐘、面膜20分鐘、卸掉面膜後，再用精華水、肌底液、精華液、美白精華液、面霜、眼霜、晚安面膜、護唇霜、頸霜與護手霜等，足足18個步驟，粗估至少要2小時才能完成。

每天30個保養步驟，就是范冰冰的日常，不過范冰冰的保養是因為，必須每天化妝超過10小時，而且每個人的肌膚狀態不同，不能跟著范冰冰的方法使用，不過范爺的毅力，倒是大家可以學習的。

范冰冰的早上保養步驟。圖／摘自小紅書
范冰冰的早上保養步驟。圖／摘自小紅書
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范冰冰能養出仙女肌，靠得是努力。圖／摘自微博
范冰冰能養出仙女肌，靠得是努力。圖／摘自微博
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38歲范冰冰的保養步驟大公開。圖／摘自微博
38歲范冰冰的保養步驟大公開。圖／摘自微博
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38歲范冰冰的保養步驟大公開。圖／摘自微博
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范冰冰能養出仙女肌，靠得是努力。圖／摘自微博
范冰冰能養出仙女肌，靠得是努力。圖／摘自微博
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范冰冰的晚間保養步驟。圖／摘自小紅書
范冰冰的晚間保養步驟。圖／摘自小紅書
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面膜護唇范冰冰

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