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看完101煙火秒續攤吃宵夜 營業至凌晨周圍餐廳懶人包

2019-12-31 16:49聯合報 記者魏妤庭／即時報導

再過幾個小時就要迎接2020年到來，吹了一晚冷風，看完101壯麗煙火，散場時體力消耗殆盡，飢腸轆轆想覓食，本報整理出周圍營業至凌晨的餐廳，一結束看煙火行程就可以秒到餐廳續攤填飽肚子。

一蘭拉麵

一蘭拉麵有台北本店、台北別館2間分店，分別位在松仁路及松壽路上，其中松壽路的台北別館位於新光三越A11的B1，從台北101處走到信義威秀，過馬路後往A9方向走就可以看到，距離相當近，可說是填飽肚子的好去處。

一蘭拉麵台北本店

地址：台北市信義區松仁路97號

電話：02 2758 3868

一蘭拉麵台北別館

地址：台北市信義區松壽路11號（新光三越A11館B1）

電話：02 2729 9866

海底撈火鍋

台北101附近的海底撈火鍋店ATT 4 FUN店營業到凌晨4點，若是同行朋友多，可以呼朋引伴一起去吃火鍋袪寒。若是覺得附近人潮太多，也可以搭捷運移動到松江南京站的慶城街店或是京站的海底撈火鍋，分別營業到凌晨4點及3點。

海底撈火鍋ATT 4 FUN店

地址：台北市信義區松壽路12號

電話： 02 7743 1855

營業時間：11:00-04:00

海底撈火鍋京站店

地址台北市大同區承德路一段1號4樓

電話：02 2559 0125

營業時間：11:00-03:00

海底撈火鍋慶城店

地址：台北市松山區慶城街1號3樓

電話： 02 2719 3155

營業時間：11:00-04:00

美滋鍋

來自新加坡排隊夯店美滋鍋，位於ATT4fun的7樓，主打養顏美容健康概念，專為女性設計，店內設有兒童遊樂場，同時配合信義區生活型態，營業時間最晚到凌晨6點，若是看完煙火，也可以在這裡大啖火鍋。

地址：台北市信義區松壽路12號7樓Att4fun商場內

電話：02-7737-8758

營業時間：11:00am-06:00am(最後點單04:00)

太興茶餐廳

太興茶餐廳是藝人阿緯劉峻緯引進的餐廳，於ATT4fun的1樓及B1開設旗艦店，原本平日只開設到半夜12點，但因為適逢跨年，營業時間比照平常周五、六辦理，調整至凌晨5點才結束營業。

地址：台北市信義區松壽路12號1號1樓、B1

電話：02 7737 8669

營業時間：週日至週四：09:00-0:00、週五-週六09:00-05:00

太和殿鴛鴦麻辣火鍋

吹了一晚冷風，沒有什麼比吃麻辣鍋更過癮。許多觀光客喜愛的太和殿鴛鴦麻辣火鍋，使用天然食材製成湯底，辣度也有稍微調整，好比鴨血豆腐經過三燜三泡釀製出口感軟嫩入味。營業時間到凌晨3點，可以飽足一頓再回家睡覺。

地址：台北市信義區信義路四段315號

電話：02-27050909

營業時間：週一至週四12：00~03：00

Honey pig

韓式烤肉Honey pig點餐後人員會到桌邊幫忙烤肉，肉類選擇也相當多元，還有各種配菜如泡菜、豆芽等，應有盡有，從2020年的第一天就來大口吃肉吧。

地址：台北市信義區信義路四段415號之3號

電話：02-2725-5757

營業時間：週一至週五：11:30-15:00、17:00-04:00，週六及週日：11:30-04:00

劉媽媽涼麵

不是只有火鍋、烤肉可以選，像位於市民大道的劉媽媽涼麵，從晚上賣到隔天早上9點，雖然只有涼麵、湯品、蛋等品項可選擇，但是歷久不衰的宵夜良品。

地址：台北市市民大道五段37號

電話：02 8787 2093

營業時間：22:00-09:00

若是同行朋友多，可以呼朋引伴一起去吃火鍋袪寒。圖／截取自海底撈粉絲頁
若是同行朋友多，可以呼朋引伴一起去吃火鍋袪寒。圖／截取自海底撈粉絲頁
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一蘭招牌人氣拉麵。圖／台灣一蘭提供
一蘭招牌人氣拉麵。圖／台灣一蘭提供
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主打養顏美容健康概念的美滋鍋，最晚開到凌晨6點。圖／本報系資料照
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韓式烤肉Honey pig點餐後人員會到桌邊幫忙烤肉，肉類選擇也相當多元。圖／摘...
韓式烤肉Honey pig點餐後人員會到桌邊幫忙烤肉，肉類選擇也相當多元。圖／摘自honey pig的粉絲專頁
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海底撈ATT 4 FUN店、慶城店、京站店營業至凌晨3到4點。圖／截取自海底撈粉...
海底撈ATT 4 FUN店、慶城店、京站店營業至凌晨3到4點。圖／截取自海底撈粉絲頁
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來自新加坡排隊夯店美滋鍋，位於ATT4fun的7樓。圖／本報系資料照
來自新加坡排隊夯店美滋鍋，位於ATT4fun的7樓。圖／本報系資料照
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火鍋北市海底撈

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