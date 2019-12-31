逛完車展心癢癢？這些跑車聯名腕表同樣要你血脈賁張

2020台北車展正於南港展覽館熱烈展出，超過300輛新車熱鬧亮相。香港詞人林夕曾寫過「男人四部曲」，名車、腕表、相機、葡萄酒，都是男性熱衷事物，箇中又以汽車和腕表都與動力、機械有關。而假使你已經看完車展並為之心動，那麼這些與賽車相關的腕表、同樣將讓你熱血沸騰！

Tudor帝舵的Black Bay Chrono S&G皮表帶款式，特殊的寬版皮表帶，頗有復古賽車氛圍。雖是以精鋼表殼搭配黑色表面，但金黃色的次表圈與金黃色的按鈕，帶來粗獷的懷舊暗示。機芯並使用具瑞士天文台認證的MT5813自動上鏈機芯，今年品牌更釋出由周杰倫配戴的廣告視覺形象，傳遞急速甩尾的街頭速度感。

IWC的大型飛行員萬年曆腕表「路易斯漢米爾頓」特別版，則是與2019繼續蟬聯王座的F1一級方程式賽車手Lewis Hamilton聯名，腕表同樣具備精準的萬年曆與月相顯示功能，但由表面、表帶，悉數換上搶眼的酒紅色。新科冠軍更與IWC拍攝一系列形象廣告，展現賽車手在跑道以外的街頭潮流態度。

蕭邦Chopard則找到硬派老影帝克林伊斯威特之子、史考特伊斯威特，配戴上Mille Miglia 2019 Race Edition精鋼腕表。克林伊斯威特硬派、西部牛仔的風格，完全在史考特的氣質上展露無遺，而Mille Miglia 2019 Race Edition精鋼腕表則更在白色T恤和單寧牛仔襯衫的襯托下，展示出Mille Miglia古董賽車的懷舊、動力與激情。

汽車可以展示速度、但手表則相對便利好攜，兩種機械製品、同樣的齒輪熱情，你愛哪一味？