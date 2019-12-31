女力正夯 回顧蘇富比十年珠寶拍賣

國際拍賣場上永遠不缺新拍品，尤其珍貴的寶石是稀有物，價格只會水漲船高、物以稀為貴。蘇富比拍賣會於日前針對珠寶拍場，發表了從2010到2019的十年回顧。十年來共有40多件拍品單件成交價高於1,000萬美元、折合台幣約3億元；其中「周大福粉紅之星」更於2017年以7,120萬美元、約台幣22億元天價成交，刷新目前任何鑽石及珠寶世界拍賣紀錄。

於此同時，數位趨勢儼然銳不可擋：2019年有60%的競標者與50%的買家參與了網路競標，分別較2010年增加了74%與88%；同時，透過網路成交的拍品數量增加了900%、成交額則增加了137%。其中珠寶類別的網路成交最高金額，是以一對鑽石耳環在2016年五月於日内瓦蘇富比拍賣以600萬美元成交，折合台幣約1億8,000萬台幣。「高來高去」不再是形容詞，是真實於網路雲端進行中的經濟行為。

基於女權、女性意識、女性專業經理人的抬頭，蘇富比拍賣自2010年以來，參與的女性比例增加了20%，同時40歲以下的女性藏家也在成長當中；值得一提的是，社群軟體同樣扮演了知識推廣與情報傳遞的重要功能，蘇富比官方instagram帳號在過去兩年間的最佳表現貼文中，有25%來自於珠寶，而2018年成立的蘇富比官方珠寶instagram帳號，和去年相比，今年追蹤人數成長了三倍之多。