日本搶翻的「山手線杯套」台灣也買得到 京站限量開賣

日本鐵道JR東日本與托特包品牌「ROOTOTE」聯名，以山手線各站站牌推出手拿杯杯套袋，一系列共29款，於11月下旬在日本開賣隨即引爆鐵道迷搶購。台灣即將也可以買得到，於1/10在京站時尚廣場限量開賣，現場推出11款，購買此系列杯套，到1月底前還可享全品項飲料買一送一，但僅限量50個，鐵道迷要搶動作要快。

新宿、澀谷、上野…這些都是遊東京再熟悉不過的地鐵站名，JR東日本與「ROOTOTE」聯名的杯套，除了把山手線各站站牌設計於袋身之外，杯套設計也有許多小細節。提帶部分可以調整長短之外，袋身也附有網袋層可以放攪拌棒等小東西。更棒的是，提袋內部以保溫袋材質製作，可以為剛買到的飲料提供簡易的保冷、保溫功能。

京站1/10在B1 Q小路ROOTOTE限量開賣「山手線車站杯套袋」，販售11款包括東京、新宿、澀谷、上野、原宿、惠比壽、秋葉原、御徒町、日暮里、目白、有樂町。僅限Q卡友持Q卡於2020年1月在京站不限金額發票即可購買此系列杯套。每個杯套售價750元，限量50份，雖售價較日本售價1,500日圓（不含稅）來得高，但購買杯套於1月底前可享ROOTOTE全品項飲料買一送一。

另外，Q小路ROOTOTE除了販售提袋外，也在京站獨家推出熊燒套裝組15入2盒+提袋+2杯飲料(任選) 特價550元(即日起至1/31) 、氣泡飲系列每杯特價60元。