親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

《反滲透法》三讀通過！違者最重處1000萬元罰金

蔣友柏離婚遭控拖欠扶養費 前妻一狀告上法院

日本搶翻的「山手線杯套」台灣也買得到 京站限量開賣

2019-12-31 15:12聯合報 記者江佩君／即時報導

日本鐵道JR東日本與托特包品牌「ROOTOTE」聯名，以山手線各站站牌推出手拿杯杯套袋，一系列共29款，於11月下旬在日本開賣隨即引爆鐵道迷搶購。台灣即將也可以買得到，於1/10在京站時尚廣場限量開賣，現場推出11款，購買此系列杯套，到1月底前還可享全品項飲料買一送一，但僅限量50個，鐵道迷要搶動作要快。

新宿、澀谷、上野…這些都是遊東京再熟悉不過的地鐵站名，JR東日本與「ROOTOTE」聯名的杯套，除了把山手線各站站牌設計於袋身之外，杯套設計也有許多小細節。提帶部分可以調整長短之外，袋身也附有網袋層可以放攪拌棒等小東西。更棒的是，提袋內部以保溫袋材質製作，可以為剛買到的飲料提供簡易的保冷、保溫功能。

京站1/10在B1 Q小路ROOTOTE限量開賣「山手線車站杯套袋」，販售11款包括東京、新宿、澀谷、上野、原宿、惠比壽、秋葉原、御徒町、日暮里、目白、有樂町。僅限Q卡友持Q卡於2020年1月在京站不限金額發票即可購買此系列杯套。每個杯套售價750元，限量50份，雖售價較日本售價1,500日圓（不含稅）來得高，但購買杯套於1月底前可享ROOTOTE全品項飲料買一送一。

另外，Q小路ROOTOTE除了販售提袋外，也在京站獨家推出熊燒套裝組15入2盒+提袋+2杯飲料(任選) 特價550元(即日起至1/31) 、氣泡飲系列每杯特價60元。

京站1/10在B1 Q小路ROOTOTE限量開賣「山手線車站杯套袋」。圖／京站提...
京站1/10在B1 Q小路ROOTOTE限量開賣「山手線車站杯套袋」。圖／京站提供
分享
「山手線車站杯套袋」提帶部分可以調整長短。圖／摘自rootote.jp官網
「山手線車站杯套袋」提帶部分可以調整長短。圖／摘自rootote.jp官網
分享
JR東日本與托特包品牌「ROOTOTE」聯名，以山手線各站站牌推出手拿杯杯套袋。...
JR東日本與托特包品牌「ROOTOTE」聯名，以山手線各站站牌推出手拿杯杯套袋。圖／摘自rootote.jp官網
分享
「山手線車站杯套袋」袋身附有網袋層，可收納小東西。圖／摘自rootote.jp官...
「山手線車站杯套袋」袋身附有網袋層，可收納小東西。圖／摘自rootote.jp官網
分享
京站ROOTOTE獨家推出熊燒套裝組15入2盒+提袋+2杯飲料(任選) 特價55...
京站ROOTOTE獨家推出熊燒套裝組15入2盒+提袋+2杯飲料(任選) 特價550元(即日起至1/31) 。圖／京站提供
分享
京站1/10在B1 Q小路ROOTOTE限量開賣「山手線車站杯套袋」。圖／京站提...
京站1/10在B1 Q小路ROOTOTE限量開賣「山手線車站杯套袋」。圖／京站提供
分享
京站1/10在B1 Q小路ROOTOTE限量開賣「山手線車站杯套袋」。圖／摘自r...
京站1/10在B1 Q小路ROOTOTE限量開賣「山手線車站杯套袋」。圖／摘自rootote.jp官網
分享

鐵道迷

延伸閱讀

日產前執行長高恩逃到貝魯特 高喊迫害

台日合作 日查獲毒品590公斤逮捕13人

日本書市連15年衰退 漫畫業績逆勢成長

Nissan高恩棄保逃回黎巴嫩：羞辱日本政府...

沖繩、石垣島、鳥取　日本郵輪旅遊＋包車推薦這...

日本定罪率近百分百！高恩棄保潛逃 4億保釋金...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

劍湖山跨年煙火 566秒迎接2020

2019-12-31 15:42

推廣台南麻油產品 600份麻油雞湯快閃台北車站

2019-12-31 14:16

PTT網友推坑「2019空空賞」！九大神級保養品名單出爐

2019-12-31 14:15

冰上釣鱒魚得再等等！ 韓國「華川櫻鱒節」延後1週

2019-12-31 14:12

FENDI早春女裝豐富迷人 Giant Pocket腰包感覺要用搶的

2019-12-31 13:13

靈鼠腕表再接力 琺瑯工藝各展美型

2019-12-31 13:08

U值媒／胖，究竟能對生活造成多少困擾？

2019-12-31 12:14

栗子控必喝！ Jamba Juice新品「栗栗暖心」1/1開賣

2019-12-31 12:04

南台灣朋友衝了！華航推高雄限定價 飛大阪來回6千3起

2019-12-31 11:38

U值媒／2019年度十大推薦電影—黑電影

2019-12-31 11:07

每片都是「富士山雪景」！ 超美「富士山吐司」捨不得吃

2019-12-31 10:33

2020「最新」酒店！大直英迪格元旦試營運 入住抽總套

2019-12-31 10:18

跨年衝麗寶 超強卡司陪倒數還能抽機票、競標百萬名車

2019-12-30 23:09

元旦好康！超市推一元咖啡、量販滿2000享9折

2019-12-30 22:01

秀智性感BALMAIN軍裝風 陳鈺琪、戚薇也放送雪白辣腿

2019-12-30 20:29

驚呆！「延禧攻略」吳謹言素顏照曝光 化妝真的很重要

2019-12-30 19:41

瞄準年輕世代！寶島眼鏡聯手SOU●SOU打造文青風眼鏡

2019-12-30 18:07

詩特莉進軍遠百信義 1月1日前雪酪、咖啡買一送一

2019-12-30 18:00

日本恐龍大軍攻佔華山 民眾直呼超大超萌

2019-12-30 17:18

又紅又美到2020年！元旦開賣必搶「紅色」包裝保養品

2019-12-30 17:06

全台首家BURBERRY概念店高雄漢神 首賣鼠年限定新品

2019-12-30 16:36

派對奢華行頭！愛彼皇家霜金女表 珠寶KOL美美示範

2019-12-30 16:31

1月限定！ beard papa冬季限定款「極品草莓泡芙」

2019-12-30 16:16

狂銷19年！Kiehls最強升級保濕霜4用法、保濕提升200%

2019-12-30 14:52

喝杯好茶 敬美好的2020

2019-12-30 14:41

跨年夜最冷！超商搶暖商機 熱美式第二杯1折

2019-12-30 14:28

林鐵聯合姊妹鐵道贈新年禮 期間憑票根可兌換限定車票

2019-12-30 14:07

千年工藝為靈感 愛馬仕金線刺繡腕表 科技加持

2019-12-30 14:04

亞尼克地區限定款 北部「黑糖珍珠美人茶」生乳捲開賣

2019-12-30 13:31

SPA池、豪華露營區曝光！寶來花賞溫泉公園2.0即將開園

2019-12-30 13:20

首爾來回含稅免4千！酷航跨年、元旦飛常酷推優惠

2019-12-30 13:01

豐饒與愉悅的意念 好運珠寶幸福上身

2019-12-30 12:53

跨年、元旦來搶酷航優惠機票 飛新加坡兩千有找

2019-12-30 12:00

「愛的迫降」孫藝珍只靠3000元飾品 一秒勾引帥氣玄彬

2019-12-30 11:23

珍珠奶茶哪家好喝？ 網一面倒狂推：無糖也好喝

2019-12-30 11:20

SWATCH全新Big Bold表讓人看光光了！ 網：我聽見錢包在哀嚎

2019-12-30 10:58

林志玲人美心更美做公益 網：好羨慕老爺爺、老奶奶

2019-12-30 10:11

酒店顧問化理論為實踐 王劭仁開出夢想中的酒店

2019-12-30 00:17

澳洲和牛配火鍋好搭！全台10家暖心鍋物專賣店懶人包

2019-12-29 18:41
看更多

熱門文章

北北基桃竹苗大雨特報！北台灣入夜氣溫直直落

2019-12-30 16:24

震驚醫界 外傷登錄制度推手黃睦舜昨晚離世

2019-12-30 19:36

驚呆！「延禧攻略」吳謹言素顏照曝光 化妝真的很重要

2019-12-30 19:41

看緊荷包！台中市三處區間測速完工 明年1月15日取締

2019-12-31 09:30

影／梅花炸裂南投！國姓九份二山元旦後最美

2019-12-30 16:22

小孩便當帶「排骨雞泡麵」？ 母發揮創意以假亂真

2019-12-31 10:56

想衝跨年？只想下班快速到家？台北、桃園、高雄跨年晚會交通攻略

2019-12-31 10:24

搭高鐵通勤CP值高？ 內行人曝關鍵「距離換房價」

2019-12-30 20:19

2019年度五大好評照片 帶你來回顧　

2019-12-30 17:23

性工作者檢出愛滋 曾在竹苗、雲林尋芳的人快主動篩檢

2019-12-31 12:24

元旦好康！超市推一元咖啡、量販滿2000享9折

2019-12-30 22:01

吳德榮：桃園以南跨年天氣穩 大台北、東部迎曙光難

2019-12-31 07:29

新美學商務專列開賣喊卡 台鐵局長要求「不只是座位」

2019-12-31 09:24

高薪夫妻結婚只登記不宴客 網讚：錢留著買房、度蜜月

2019-12-31 11:16

讀者借一本書出版者拿3元 公共出借權元旦啟動

2019-12-31 11:00

跨年衝麗寶 超強卡司陪倒數還能抽機票、競標百萬名車

2019-12-30 23:09

彭啟明：天氣穩定到下周四 投票日恐有冷空氣影響

2019-12-31 08:36

蘇花改環評調查失真？環團：若不修法沉痾將繼續腐爛

2019-12-30 21:52

看101、義大、劍湖山跨年煙火 彭啟明說站這裡最讚

2019-12-30 16:04

【夫妻之間】呂昀嬪／老公的背影

2019-12-31 06:00

每日星座運勢／獅子有好的投資計劃 可在今天實行

2019-12-31 00:00

賣錢變付費！ 元旦起廚餘沒人要 地方喊苦籲減量

2019-12-31 11:11

跨年夜怎麼過 歌劇院封館辦舞會 衛武營聽維也納音樂會

2019-12-31 04:50

【賞文迴響】今英／邋遢無妨，愛家最帥

2019-12-31 06:00

癌症病人最好改成生機飲食？ 專家：當心更危險

2019-12-31 08:00

自強號員林擦撞堆高機出軌 緊急接駁500名旅客

2019-12-31 13:12

春節訂票踴躍 高鐵再開12班列車周四凌晨開賣

2019-12-31 10:26

【思念之情】藍雲／敬喝一杯李子酒

2019-12-31 06:00

堆高機違規駛上平交道卡住 遭火車撞爛駕駛逃生

2019-12-31 14:43

101跨年夜如何準備？ 交管、疏運、改道資訊一把抓

2019-12-31 12:12

離岸風電工程 危及白海豚生存

2019-12-30 19:49

低溫+放假 下周流感疫情恐升高

2019-12-31 00:19

急診流感高峰可準確預測 關鍵就在前一週有無寒流

2019-12-30 20:18

每片都是「富士山雪景」！ 超美「富士山吐司」捨不得吃

2019-12-31 10:33

2020「最新」酒店！大直英迪格元旦試營運 入住抽總套

2019-12-31 10:18

跨年冷到13℃ 看曙光要到中南部山區

2019-12-31 00:19

農委會︰違法用廚餘養豬 最高將罰300萬元

2019-12-30 19:06

自強號撞堆高機！ 彰化社頭三站受阻

2019-12-31 13:01

年逾50歲、孕婦、教保員…元旦起都可打公費流感疫苗了

2019-12-31 14:20

新竹動物園元旦照常營業 6大攻略及周邊景點免費暢遊

2019-12-31 12:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top