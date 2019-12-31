PTT網友推坑「2019空空賞」！九大神級保養品名單出爐

2019年將過，到底哪些保養品回購率最高呢？特別整理了PTT網友上的保養品分享，統整出以下10大保養品，都是2019年的最強空空賞，也是網友們保證「100%」回購的最強保養。

香奈兒3.5DA彈力緊緻活萃乳霜／50g／4,720元

香奈兒的3.5DA彈力緊緻活萃系列，在PTT被網友盛讚「用過一次，就回不去了」，其中乳霜（分為豐潤版、輕盈版），溫和滋潤，而且網友提到「3周用了7次，皮膚有變細嫩，特別是T字部位」，還有人已經要買第四罐了。

香奈兒今年同系列再推「3.5-DA醇萃緊緻彈力霜」，30ml5,360元，一瓶抵三瓶精華，同樣有網友推薦。

蘭蔻超未來肌因賦活露／50ml／4,000元

蘭蔻從有小黑瓶以來，一直是PTT上空空賞的常勝軍，非常多網友分享用了之後的保濕度，皮膚狀況也變好了，全新進化的超未來肌因賦活露，同樣獲得網友盛讚，有網友年底已經買入第二瓶，「新版用起來感覺更保濕，皮膚穩定度很好，幾乎離不開啦！」

雪花秀潤燥精華EX／90ml／3,680元

雪花秀的長銷商品，不少網友也是一瓶接著一瓶買，網友形容「清爽很保濕，洗完澡後馬上用，之後用保養品的感覺有加分」、「肌膚狀況不好的時候，用了一陣子就會穩定，冬天用特別有感覺」。

SK-II青春露／160ml／4,750元

青春露也是PTT空空賞的常勝軍，不過網友們對它可說是又愛又恨，「愛的是，用了之後真的超有感，恨的是，價格好貴啊！」不過不少網友認為，不一定要把青春露當成每天用的化妝水，「我自己是一周用一次濕敷的，可以撐一周的肌膚保濕狀況很好，但濕敷時不要手軟，好好給它敷下去」。

雅詩蘭黛特潤超導修護露／30ml／2,680元

被暱稱為小棕瓶的雅詩蘭黛特潤超導修護露，被網友讚賞「修護力效果真的好好」，特別是在天氣不穩定時，「早晚都要用，臉部肌膚會變得很乖」、「肌膚出狀況時要用，會被修護得妥妥貼貼」。

黛珂保濕美容液／60ml／3,980元

被稱為小紫瓶的黛珂保濕美容液，也是最夯的明星商品，PTT網友只用過試用包，馬上驚豔，「膚質摸起來變細緻，不粗糙，也不會讓皮膚摸起來黏黏的」、「換季保濕用這瓶就沒問題了啦」。

LE MER海洋拉娜經典乳霜／30ml／6,600元

海洋拉娜最夯的明星產品，就是經典乳霜，也是PTT網友不少人的夢幻逸品，很多網友說「只要被燒到，買了就完蛋了，因為根本回不去啦」、「長期使用下來，真的覺得肌膚被凍齡了」、「各種膚質都很適合，特別是乾燥的時候」。

ReVive 光采再生活膚霜／50ml／6,200元

ReVive這瓶常賣款光采再生活膚霜，最近在PTT上又被熱烈討論，超多網友出面推坑，「使用完，皮膚從粗糙變成平滑非常有感，但要先試用，避免過敏」、「牙一咬，買下去吧！真的肌膚狀況維持很好，超平滑」。

克蘭詩煥顏緊緻彈力精華露／200ml／2,000元