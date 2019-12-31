FENDI早春女裝豐富迷人 Giant Pocket腰包感覺要用搶的
日前FENDI上市2020早春系列女裝，奢華、摩登的樣貌展現都會女子的果敢明快，包款則在經典款中變化新貌，Giant Pocket腰包和各式迷你的小尺寸手袋，展現暢銷的潛力。
早春以柔和飄逸的剪裁，為當代女性的嫵媚增加了豐富性、複雜度，維持品牌的二元精神，在硬挺和柔軟的線條、溫暖與帥氣的布料、柔美和陽剛的細節等三個命題之間，打造出成熟精緻的風格，這也是2020早春系列的重點。搭配的自由度也展現更多趣味，輕盈的夾克配襯高衩半截裙，帥氣兼之性感，奢華輕盈的貂皮則是塞進打褶高腰褲中，展現華麗氣場；FENDI向來在印花力求精緻，本季以宛如領帶設計的細小圖案，呈現在深V領襯衫、睡衣風格絲綢套裝或垂墜飄逸絲帶的輕盈洋裝，水貂皮草也以Karligraphy FF logo圖案設計，真絲滾邊則有棕黑色Pequin條紋圖案或傳統FF logo圖案，細緻且耐看。
包款則有經典的Peekaboo及Baguette坐鎮，其中Baguette推出了獨特的浮雕及Nano款式，Pequin條紋圖案以縱向色帶的方式表現在Peekaboo包款上，或是以滿版方式出現在麂皮和水貂皮草材質的Baguette上。Giant Pocket腰包呼應潮流展現大賣的潛力，而在米蘭家具展中Cristina Celestino為FENDI Casa設計的「Back Home」新款荷葉邊Pequin條紋圖案，則是以藍色、櫻桃紅的版本呈現在Peekaboo手袋，帶來新穎視覺。
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