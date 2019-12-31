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靈鼠腕表再接力 琺瑯工藝各展美型

2019-12-31 13:08聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

傳統農曆的十二生肖裡，靈鼠打頭陣、因為智慧和機敏。2020是傳統曆法的鼠年，早先除了蕭邦Chopard、伯爵PIAGET、沛納海PANERAI各自推出生肖年份的特殊限量腕表，近期再有雅典Ulysse Nardin與江詩丹頓Vacheron Constantin兩大高級品報到，為收藏市場再添話題。

江詩丹頓的Métiersd’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac農曆年生肖腕錶，兼具收藏意義與欣賞樂趣。白K金或玫瑰金的表面上，四方位的視窗裡個別顯示了分鐘、小時、日期與星期，實用性高。表面的剪影藝術則與東方的剪紙藝術有異曲同工之妙，並結合手工雕刻與大明火琺瑯，在正中央擬現了一只唯妙唯肖的靈鼠圖像。運用的2460 G4自動上鏈機芯則是由品牌自行研發、製造，合計237個零件並具日內瓦印記，讓精準與品質，二合為一。

雅典的鎏金系列靈鼠腕表，則運用了內填琺瑯（Champlevé）技法，以金色琺瑯為底的表面上，一只紅色的靈鼠醒目而點題，背景的古幣與其文字雖遮去一半，依然令人意識到「招財進寶」的四字成語與其祝賀意念。表款運用的UN 815自動上鏈機芯則有小時、分鐘、秒鐘顯示功能，搭配具夜光顯示的柳葉形指針，即便夜裡也能清楚讀時。進財？不舍晝夜。

運用上大明火琺瑯與瑞士的剪影藝術之後，江詩丹頓將工藝、藝術、節慶意念，畢其功於一...
運用上大明火琺瑯與瑞士的剪影藝術之後，江詩丹頓將工藝、藝術、節慶意念，畢其功於一役。圖╱Vacheron Constantin提供。
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Ulysse Nardin，鎏金系列靈鼠腕表，限量88只，價格店洽。圖╱Ulys...
Ulysse Nardin，鎏金系列靈鼠腕表，限量88只，價格店洽。圖╱Ulysse Nardin提供。
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江詩丹頓，Métiersd’Art藝術大師系列The Legend of the...
江詩丹頓，Métiersd’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac農曆年生肖腕錶，價格店洽。圖╱Vacheron Constantin提供。
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