靈鼠腕表再接力 琺瑯工藝各展美型

傳統農曆的十二生肖裡，靈鼠打頭陣、因為智慧和機敏。2020是傳統曆法的鼠年，早先除了蕭邦Chopard、伯爵PIAGET、沛納海PANERAI各自推出生肖年份的特殊限量腕表，近期再有雅典Ulysse Nardin與江詩丹頓Vacheron Constantin兩大高級品報到，為收藏市場再添話題。

江詩丹頓的Métiersd’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac農曆年生肖腕錶，兼具收藏意義與欣賞樂趣。白K金或玫瑰金的表面上，四方位的視窗裡個別顯示了分鐘、小時、日期與星期，實用性高。表面的剪影藝術則與東方的剪紙藝術有異曲同工之妙，並結合手工雕刻與大明火琺瑯，在正中央擬現了一只唯妙唯肖的靈鼠圖像。運用的2460 G4自動上鏈機芯則是由品牌自行研發、製造，合計237個零件並具日內瓦印記，讓精準與品質，二合為一。