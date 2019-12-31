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2020「最新」酒店！大直英迪格元旦試營運 入住抽總套

2019-12-31 10:18聯合報 記者羅建怡／即時報導

台北再增一家國際品牌飯店。英國洲際酒店集團(IHG)於2020年元旦開出旗下英迪格品牌於台北的第一間據點「台北大直英迪格酒店」(Hotel Indigo Taipei North)，由知名建築師姚仁喜規劃，耗時5年、以52萬塊手工窯燒磚，打造外觀搶眼的海螺建築；酒店裡，還有台灣國寶阿正師家傳五代、手工造龍舟精雕細鏤的工藝作品，獨特、亮眼。元旦起試營運後，酒店預將於2月12日開幕，即起接受訂房。

大直英迪格酒店是英國IHG洲際酒店集團旗下在台第9個據點，也是繼高雄與新竹之後，台灣第3家英迪格酒店。歡慶開幕，即日起預訂2020年3月31日前住房，每晚優惠價5,500元起，IHG優悅會會員再享雙倍積分回饋，並獲得抽獎券一張，酒店將每月各抽出一位旅客免費體驗價值18萬總統套房住宿。

台北大直英迪格酒店從硬體建築、設計到軟體至服務細節，都圍繞在「磚窯文化」及「河岸生活」的主軸，採用高低漸變得螺狀立體曲面建築設計，完整體現環山抱水、磚河共棲的品牌意象。149間客房，有5種房型，包括10間設有景觀陽台的套房房型，可收攬台北101及美麗華摩天輪城市景觀；客房設計也很有玩趣，結合龍舟、龍鱗、水流、磚瓦堆疊與養鴨人家場景，醞釀出文化深度與情感溫度。

酒店4樓是色彩繽紛奇幻的T.R Bar & Kitchen全日餐廳，有如置身基隆河畔的遊河慶典，在漁燈點綴與船板結構等空間設計元素襯托下，搭配特色美饌。餐廳還有一處可遠眺台北101及城市景觀的特色酒吧，連接近700坪的戶外露天空間，可望是最潮、也最具話題的品酒新據點。

大直英迪格酒店總經理胡愛偉表示，第一年營運平均房價目標為5,500至6,000元，年均住房率預計在65％至70％。

台北大直英迪格酒店Hotel Indigo Taipei North豪華客房。圖...
台北大直英迪格酒店Hotel Indigo Taipei North豪華客房。圖／英迪格酒店提供
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年輕有活力的大廳設計。圖／英迪格酒店提供
年輕有活力的大廳設計。圖／英迪格酒店提供
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