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京都文青潮牌SOU・SOU首度推出鏡框 寶島眼鏡獨賣

2019-12-31 09:27經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

即將喜迎40周年的國內最大眼鏡連鎖品牌寶島眼鏡出奇招，宣布與京都人氣文青潮牌SOU・SOU聯名推出「就愛SOU・SOU」系列商品，自SOU・SOU超過上百款的日式織品紋樣中，挑選最具代表性的15個主題，經設計師巧思轉化為眼鏡上的各種精緻細節，而這也是SOU・SOU首度與眼鏡產品合作。

SOU・SOU近年已成為京都最具代表性的品牌，不僅風靡全日本，京都的SOU・SOU街更是世界各地旅人們的IG拍照熱點，亦吸引眾多國際品牌爭相聯名。

SOU・SOU企劃室長橋本真紀表示，SOU・SOU訴求「創造全新的日本文化」，使用傳統素材和手作技藝，將傳統融入現代生活，拓寬日本織物設計的可能性。除了是京都必買的特色產品外，也受到全球眾多名人喜愛，包含宮澤理惠、PPAP大叔、近畿小子的堂本剛等，都是SOU・SOU的愛好者。

即將於1月1日開賣的「寶島眼鏡X SOU・SOU獨家聯名鏡框」，活動優惠整付配到好1980元起，且單筆消費第二付75折。同時，配鏡還可獲得獨家SOU‧ SOU限量口金包，下載寶島眼鏡APP，憑券配整付即享指定鏡框（限2980/3980款式）或升級指定功能鏡片現折500元，還有日常出門必備的隨身眼鏡包等超值優惠。

寶島眼鏡數位發展室總監何敏表示，儘管近年來眼鏡市場瞬息萬變，但寶島眼鏡從來不怕挑戰，積極投入新商品開發及導入，讓消費者感受到品牌的多元風貌，也讓更多年輕客群在體驗專業的同時，也可以擁有時尚造型。

此外，行銷手法上，寶島眼鏡這次也突破以往，首次採用微電影形式呈現，劇中男女主角因SOU・SOU而邂逅譜出一段浪漫的異國愛情故事，七集的故事中帶出京都的七種風情，明（1）日起將分階段於寶島眼鏡官方粉絲團進行首映，請上網搜尋關鍵字「就愛SOU・SOU」。

而這段異國戀曲究竟有沒有修成正果，寶島眼鏡表示將交給網友們票選，關鍵結局由你決定。

寶島眼鏡X SOU・SOU獨家聯名鏡框，活動優惠整付配到好只要1980元起，更享...
寶島眼鏡X SOU・SOU獨家聯名鏡框，活動優惠整付配到好只要1980元起，更享單筆消費第二付75折。現在配鏡即得獨家SOU ‧ SOU限量口金包。 圖／寶島眼鏡提供
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國內最大眼鏡連鎖品牌寶島眼鏡喜迎40週年，特別與京都著名文青潮牌SOU・SOU聯...
國內最大眼鏡連鎖品牌寶島眼鏡喜迎40週年，特別與京都著名文青潮牌SOU・SOU聯名推出「就愛SOU・SOU」系列商品。 圖／寶島眼鏡提供
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寶島眼鏡與京都著名文青潮牌SOU・SOU聯名推出「就愛SOU・SOU」系列商品，...
寶島眼鏡與京都著名文青潮牌SOU・SOU聯名推出「就愛SOU・SOU」系列商品，由SOU・SOU自超過百幅的日式織品紋樣中，精心挑選最具代表性的15個主題，經設計師巧思轉化為眼鏡上各種精緻細節。 圖／寶島眼鏡提供
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