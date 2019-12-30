跨年衝麗寶 超強卡司陪倒數還能抽機票、競標百萬名車

台中跨年晚會主場將在明(12/31)日於麗寶樂園渡假區登場，邀請吳宗憲、楊丞琳、徐佳瑩、周興哲等超強卡司藝人輪番演出，還有無人機搭配全台最大摩天輪燈光秀倒數表演，當天民眾參加活動不但有機會競標百萬名車，消費滿額更可抽日本來回機票與價值20萬元的渡假區享樂卡、福容大飯店無敵住宿券等獎項。

近期以義大利特色景緻和親子景點掀起熱議的麗寶outlet二期，今年跨年也備受矚目，即日起至1/5在Outlet全館單筆消費滿2,020元，即可抽日本雙人來回機票；3/1前於全渡假區消費累積滿3千元，即可抽價值二十萬元的麗寶無敵享樂卡，憑卡可暢遊雙樂園365天、住福容大飯店、秀泰電影免費看、開卡丁賽車等。此外，麗寶全新娛樂式購物平台也搶攻跨年商機，推出AudiQ2、Mini One、MAZDA MX-5三台百萬名車供消費者搶標，民眾只要下載殺價王app，並至麗寶參加跨年晚會就可以獲得免費殺價券，首部汽車將於元旦凌晨2:33結標。

跨年後的重頭戲當然就是賞元旦日出，麗寶推出摩天輪迎曙光車廂，遊客轉上最高點的海拔384米高空，欣賞曙光慢慢將天色染成一片金黃，飽覽中台灣景致還能眺望台灣海峽、雪山山脈，限量120個名額，套票每套699元含天空之夢元旦日出搭乘券1張(可連續搭乘兩圈)+SUBWAY早餐組合1份+摩天輪造型積木1個。