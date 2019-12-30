元旦好康！超市推一元咖啡、量販滿2000享9折

全聯設有OFF Coffee的524家全聯門市，在元旦早上9點起推出「1元熱美式」優惠。圖／全聯福利中心提供 分享 facebook 迎接2020年到來，超市量販業者推出系列慶祝活動，包括：一元熱美式、一元優惠商品，以及消費滿2000元享九折、買指定家電送500元家電現金抵用券等促銷活動。

全聯福利中心設有OFF Coffee的524家門市，在2020年1月1日上午9點起，推出「1元熱美式」優惠外(各店限量100杯，售完即恢復原價)，「PX Go！全聯線上購」上也同步推出精選10項商品通通只要1元優惠活動，當天早上9點準時開放搶購，商品除了「OFF Coffee熱美式」外，還有「美味堂帶骨豬腳」、「阿薩姆茶葉蛋」、「農心辛拉麵」、「悅氏御坊烏梅釀」、「柔芙質抽取式衛生紙」、「刷樂雙效抗敏牙刷」等，各項商品皆只要1元，數量皆有限，售完為止（每項商品每個會員限購一個）。

此外，全聯福利熊也將在12月31日的「臺北最High新年城-2020跨年晚會」上，與鼓鼓合體勁舞演出，當晚預計8點左右一起表演鼓鼓新歌「超機車」，呼籲年輕人騎車慢一點，現場精彩內容可透過全聯Line官方帳號點進愛奇藝收看直播。

美廉社則是因應跨年夜人流車潮，雙北各一間門市將調整營業時間，延後一小時打烊，包括台北市信義吳興店、新北市五股成泰二店，12月31日上午07:00營業至1月1日凌晨01:00。另外，2020年1月1日至1月17日，熱美式不限尺寸，買一送一優惠。

家樂福元旦當天推出量販店單筆消費滿2,000元、便利購消費滿1,000元以上，可獲9折現金折價券，12月31日至1月3日線上購物消費滿2000元可享9折現折優惠。

愛買量販在新年首周的三天假期，推出會員跨年辦年貨早鳥優惠，包括：2020年1月1日、1月4日、1月5日，HAPPY GO會員單筆付款金額滿2000元可享9折優惠，折扣金額以現金抵用券贈送，最高回饋300元，愛買量販獨家加碼聯合玉山、富邦、台灣銀行、台中銀行等13大銀行回饋，累計最高送500元，等同於會員元旦首周上萬件商品任選滿額最低享75折優惠，愛買線上購物蝦皮平台也在元旦當天推出全店95折優惠，2020年1月13日前早鳥預購125款年菜滿1500元現折150元。

另外，愛買量販也首次在跨年檔期推出電器優惠，即日起至2020年2月4日全館指定電視、冰箱、洗衣機、空調77折起，單筆滿5000元現折500元，2019年12月30日至2020年1月2日，跨年加碼限定4日再送500元家電十足現金抵用券。