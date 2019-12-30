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秀智性感BALMAIN軍裝風 陳鈺琪、戚薇也放送雪白辣腿

2019-12-30 20:29聯合報 記者楊詩涵／即時報導

秀智近期和李昇基主演的「VAGABOND（浪客行／浪行驚爆點）」韓劇，雖然被網友評為「我到底看了什麼」的爛尾劇，但融入動作、懸疑、曖昧的劇情讓這對俊男美女的搭配，保有其吸睛度；國民初戀秀智以甜美顏值加上性感身形，穿了BALMAIN小洋裝露出一大截雪白美腿，就展現性感美豔的特務帥氣。

這件BALMAIN秋冬最新黑白十字羅紋洋裝，相當考驗身材，只要微有贅肉就會掉漆的困難度，秀智輕鬆駕馭，黑白線條相當大方也巧妙點出腰部曲線，搭配BALMAIN標誌的墊肩設計、銅釦點綴，優雅中帶有反叛不羈的個性美，目前品牌洋裝由美之心MINOSHIN引進。在2019秋冬系列中，BALMAIN以黑色為大前提，帶來PVC、針織、皮革等多樣材質的變化，並且運用二元對立增加服裝張力，展現惡魔與天使並存的況味，例如性感裙裝鑲嵌剛硬鉚釘、或是粗花呢配襯丹寧，都在堅毅與溫柔之間擺盪女人味。

因飾演「倚天屠龍記」的趙敏而備受矚目的大陸女星陳鈺琪，即以類似款的軍裝風經典釦飾連身裙出席活動，同樣展現纖瘦無敵的辣長腿；戚薇身穿蝴蝶結裝飾丹寧連身衣，也是玩味二元對立，此外，她也詮釋BALMAIN 2019早秋龍紋圖騰刺繡裙裝、鏤空水晶鑲嵌羽毛裙，都加碼奉送雪白美腿，表現出繁複細節的性感嬌媚。

秀智穿BALMAIN秋冬系列羅紋針織小洋裝，售價63,900元。圖／取自IG
秀智穿BALMAIN秋冬系列羅紋針織小洋裝，售價63,900元。圖／取自IG
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大陸女星戚薇身穿蝴蝶結裝飾丹寧連身衣，玩味BALMAIN二元對立。。圖／取自IG
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秀智穿BALMAIN秋冬系列羅紋針織小洋裝，售價63,900元。圖／取自IG
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秀智穿BALMAIN秋冬系列羅紋針織小洋裝，售價63,900元。圖／取自IG
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大陸女星陳鈺琪穿軍裝風經典釦飾連身裙。圖／取自IG
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秀智穿BALMAIN秋冬系列羅紋針織小洋裝，售價63,900元。圖／取自IG
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秀智穿BALMAIN秋冬系列羅紋針織小洋裝，售價63,900元。圖／取自IG
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大陸女星戚薇演繹BALMAIN鏤空水晶鑲嵌羽毛裙的性感。圖／取自IG
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大陸女星戚薇詮釋BALMAIN 2019早秋龍紋圖騰刺繡裙裝。圖／取自IG
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大陸女星戚薇以性感小貓的妝髮演繹BALMAIN鏤空水晶鑲嵌羽毛裙。圖／取自IG
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秀智穿BALMAIN秋冬系列羅紋針織小洋裝，售價63,900元。圖／取自IG
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