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驚呆！「延禧攻略」吳謹言素顏照曝光 化妝真的很重要

2019-12-30 19:41聯合報 記者劉小川／台北即時報導

因為演出宮廷劇「延禧攻略」走紅的吳謹言，近期「延禧攻略2金枝玉葉」即將上映，但吳謹言的話題依舊很熱，不少人很羨慕她有著精緻小巧的臉蛋，五官也很古典美，非常適合演宮廷劇，也能看出吳謹言有著絕佳的好膚質，但近期她的「完全素顏照」曝光，讓網友都嚇到了。

吳謹言日前受邀上直播節目，以完全素顏的臉蛋入鏡，讓化妝師從新改造，只見素顏的吳謹言，看起來完全沒有殺氣，非常的「平易近人」，原來是她把眉毛剃掉了，所以幾乎看不清楚眉型。吳謹言坦言，因為演戲，最近把眉毛給剃掉了。

而在化妝師的巧手之下，幫吳謹言畫上眉毛與粉底、腮紅後，原先觀眾心中的精緻吳謹言就重現螢幕，超多網友看了之後，大嘆「對女人來說，眉毛真的好重要！」、「沒有眉毛就顯老」、「學會畫好眉毛，真的很重要」，化妝師也透露，不少女星其實都是剃掉眉毛，都是為了要化妝時看起來更美與精緻，不過卸妝後，就會發現，女人沒有眉毛，真的會顯老啊！

直播中也能學習一些化妝小技巧，譬如説，吳謹言是屬於小臉，在上腮紅時，可以用眼影刷來上，比較容易掌握濃淡，另外吳謹言雖然少了眉毛有點顯老，但也能看得出來肌膚本身膚質很好，化妝後的清潔保養功夫，也是不可少啊！

吳謹言有著精緻的五官。圖／摘自微博
吳謹言有著精緻的五官。圖／摘自微博
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吳謹言的素顏照曝光，讓網友驚呆了。圖／摘自微博
吳謹言的素顏照曝光，讓網友驚呆了。圖／摘自微博
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吳謹言完妝後的樣子。圖／摘自微博
吳謹言完妝後的樣子。圖／摘自微博
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吳謹言素顏模樣，原來女人沒有眉毛真的差很多。圖／摘自微博
吳謹言素顏模樣，原來女人沒有眉毛真的差很多。圖／摘自微博
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吳謹言因「延禧攻略」走紅。圖／摘自微博
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吳謹言的素顏照曝光。圖／摘自微博
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延禧攻略

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