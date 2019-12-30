驚呆！「延禧攻略」吳謹言素顏照曝光 化妝真的很重要

因為演出宮廷劇「延禧攻略」走紅的吳謹言，近期「延禧攻略2金枝玉葉」即將上映，但吳謹言的話題依舊很熱，不少人很羨慕她有著精緻小巧的臉蛋，五官也很古典美，非常適合演宮廷劇，也能看出吳謹言有著絕佳的好膚質，但近期她的「完全素顏照」曝光，讓網友都嚇到了。

吳謹言日前受邀上直播節目，以完全素顏的臉蛋入鏡，讓化妝師從新改造，只見素顏的吳謹言，看起來完全沒有殺氣，非常的「平易近人」，原來是她把眉毛剃掉了，所以幾乎看不清楚眉型。吳謹言坦言，因為演戲，最近把眉毛給剃掉了。

而在化妝師的巧手之下，幫吳謹言畫上眉毛與粉底、腮紅後，原先觀眾心中的精緻吳謹言就重現螢幕，超多網友看了之後，大嘆「對女人來說，眉毛真的好重要！」、「沒有眉毛就顯老」、「學會畫好眉毛，真的很重要」，化妝師也透露，不少女星其實都是剃掉眉毛，都是為了要化妝時看起來更美與精緻，不過卸妝後，就會發現，女人沒有眉毛，真的會顯老啊！