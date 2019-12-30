瞄準年輕世代！寶島眼鏡聯手SOU●SOU打造文青風眼鏡

2020年是寶島眼鏡品牌成立40周年，因此特別找來文青們最愛的京都品牌SOU●SOU合作，共同推出了近80款的日系時尚眼鏡。圖／寶島眼鏡 分享 facebook

2020年是寶島眼鏡品牌成立40周年，因此特別找來文青們最愛的京都品牌SOU●SOU合作，共同推出了近80款的日系時尚眼鏡。而擅於打造設計鏡框的JINS瞄準年輕世代的需求，在這季也上市全新的輕量文青風格產品，同樣是配到好1,980元起跳。

寶島眼鏡與文青最愛品牌SOU●SOU聯名，以特別以經典的數字印花為基礎，推出台灣限定的「2020168」、「1314520」的版本。圖／寶島眼鏡 分享 facebook

寶島眼鏡與文青最愛品牌SOU●SOU聯名，只要選配系列眼鏡，就贈送限定的口金包鏡盒。圖／寶島眼鏡 分享 facebook

為了慶祝品牌成立40周年，寶島眼鏡的第一波特別商品就是和京都文創品牌SOU●SOU聯名，從過去上千種的印花中，精選出15款運用於不同的框型，不論男、女都適宜。寶島眼鏡表示，這系列鏡框不同於韓風設計款充滿個性，而是以較為圓潤的造型為主，分成三個價位帶，包含鏡片與鏡框從1,980元起跳。而這也是SOU●SOU首次與眼鏡品牌合作，所以特別以經典的數字印花為基礎，推出台灣限定的「2020168」、「1314520」的版本，印製於鏡腳上。不只如此，寶島眼鏡還取用SOU●SOU的經典圖騰中的花卉，以3D立體印花方式來裝飾；同時還提供了聯名的6款鏡盒供消費者挑選。

寶島眼鏡與SOU●SOU聯名系列鏡框，1,980元起。圖／寶島眼鏡 分享 facebook

不只寶島眼鏡有推出新款，JINS今年冬天特別推出了兩款熱門風格眼鏡，輕量文青款系列以TR90為材質，搭配專門為亞洲臉孔設計的鼻墊，可立刻減輕鼻梁、耳朵的負擔。同時，抗敏材質更能放心配戴，框型提供了的圓框、百搭方框…等共四種不同設計，讓各種臉型都可以找到適合的鏡框。另外，都會時髦款選用混合框材質，以金屬融合膠框為主，鏡腳升級選用輕巧的β鈦，配搭亮眼的色彩基調，風格更為強烈。