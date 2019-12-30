詩特莉進軍遠百信義 1月1日前雪酪、咖啡買一送一

手工餅乾「Aunt Stella詩特莉」也進軍遠百信義A13了！店鋪裝潢以臺灣花磚圖案為主軸，結合品牌經典藍綠色的「臺美日」混血，除了有多款經典手工餅乾，更推出兩大A13獨賣新品「零乳糖雪酪霜淇淋」及「台灣限定餅乾伴手禮-花磚」搶攻觀光商機。此外，配合開幕優惠，即日起至2020/1/1(三)，雪酪及咖啡飲品，全品項買一送一 (價高者計)；單筆消費滿500元贈咖啡一杯、滿3000元再贈品牌不鏽鋼杯一只(限量100份)。

以天然水果製作的雪酪霜淇淋，在製作過程不添加一滴奶(Dairy Free)，讓不嗜乳品的朋友也能輕鬆品嚐。目前推出「蜂蜜芭娜娜」及「草莓覆盆莓」兩種口味，香脆玉米片的基底還可加價50元升級鮮果百匯，清爽滋味更豐富。搭配的手工餅乾，則搭配極具台灣特色的「台灣造型原味餅乾」及「中正紀念堂造型紅玉餅乾」讓拍照打卡充滿台灣味。

同樣為遠百信義A13獨賣款的「台灣限定餅乾伴手禮-花磚」，採用台灣花磚圖樣作為包裝，結合台灣農產「旺、茶、蔥、麻」四種特色口味：「旺」以金鑽鳳梨熬煮成餡，包入九如金桔風味餅皮；「茶」台茶18號獨特的肉桂薄荷香氣拌入蜜糖製成酥脆餅乾；「蔥」產地直送三星蔥佐白胡椒滾入麵體，清脆鹹甜兼具；「麻」則是添加宜蘭頂級魔鬼辣椒及花椒籽，前中後味三段麻辣味蕾挑戰，禮盒中的花磚圖案還可作為杯墊使用。

「Aunt Stella詩特莉遠百信義A13」

電話：02-2750-5099