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又紅又美到2020年！元旦開賣必搶「紅色」包裝保養品

2019-12-30 17:06聯合報 記者劉小川／台北即時報導

新的一年，要懂得對自己更好，每個女人都要「又紅又美」，第二波2020年限量版包裝保養品又來了，快來搶購一波，讓自己新年繼續一直美吧！

SK-II青春露2020新年限定版／6,250元

SK-II最長銷熱賣的商品首推「青春露」，上市40年來配方從未改變過，能讓肌膚煥然一新的青春露，被譽為「神仙水」。2020年，就從認識神仙水開始吧！SK-II推出2020年新年限量版，以紅色瓶身為主要靈感，要讓大家「紅」運當紅，1月1日全台專櫃開賣。

SK-II青春露最重要的配方就是Pitera™，製作過程始終是機密，青春露中含有90%的Pitera™，早晚均可使用，可以用拍在肌膚上，加速吸收。2020年推出230ml大容量限量版，採用紅色特殊包裝，放在家裡使用，見紅就是好彩頭。

嬌蘭金燦紅緋新年限量版／紅寶之吻高訂唇膏彩殼800元／皇家蜂王乳平衡油50ml5,300元／花草水語晨霧玫瑰淡香水125ml4,200元／帝王香水100ml3,950元／幻彩流星蜜粉球2,480元

法國嬌蘭從2020年元旦起，正式開賣新春「金燦紅緋新年限量版」系列商品，包括有旗下5款最夯商品。保養品部分首推皇家蜂王乳平衡油，平常是小金瓶，節慶換上全紅包裝，非常適合冬季使用。

彩妝則有嬌蘭最熱賣的幻彩流星蜜粉球，換上紅包裝更是喜氣，嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏彩殼也換上紅色壓紋，一打開來，幸運女神也隨之降臨。兩款香水也換上紅色包裝，包括為拿破崙三世妻子尤金妮皇后（Empress Eugénie）特別調製的帝王香水、充滿大自然清新氣息的花草水語晨霧玫瑰淡香水，新春就要從換新味道開始。

資生堂國際櫃紅妍肌活露N花火燦爛限量版／4,500元；超進化持久氣墊花火燦爛版／450元

資生堂國際櫃2019精華液銷售冠軍就是紅妍肌活露，2020年限量版本在1月1日開賣，邀請藝術家稻葉英樹跨界合作，以「燦爛花火」為主題，瓶身上有金色花火與桃紅色鑲邊，從紅到金的漸層瓶身，彷彿花火般綻放，不僅瓶身有新設計，連包裝盒也同步更新。購買紅妍肌活露N花火燦爛限量版75ml，就送紅妍肌活露10ml、美透白淨電力面膜與紅妍能量幸運盒。

同樣靈感，也用在超進化持久氣墊，氣墊盒上同樣有燦爛花火，且可以單買粉盒450元，新年補妝也有好運到。

嬌蘭幻紅寶之吻高訂唇膏彩殼金燦紅緋新年限量版／800元。圖／嬌蘭提供
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嬌蘭皇家蜂王乳平衡油金燦紅緋新年限量版／50ml／5,300元。圖／嬌蘭提供
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嬌蘭推出金燦紅緋新年限量版的保養、彩妝與香水。圖／嬌蘭提供
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嬌蘭帝王香水金燦紅緋新年限量版／100ml／3,950元。圖／嬌蘭提供
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資生堂國際櫃超進化持久氣墊花火燦爛版粉盒／450元。圖／資生堂提供
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嬌蘭幻彩流星蜜粉球金燦紅緋新年限量版／2,480元。圖／嬌蘭提供
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SK-II青春露推出2020年新年限量版，230ml／6,250元。圖／SK-I...
SK-II青春露推出2020年新年限量版，230ml／6,250元。圖／SK-II提供
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資生堂國際櫃紅妍肌活露N花火燦爛限量版／4,500元。圖／資生堂提供
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SK-II青春露推出2020年新年限量版，230ml／6,250元。圖／SK-I...
SK-II青春露推出2020年新年限量版，230ml／6,250元。圖／SK-II提供
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SK-II紅包

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