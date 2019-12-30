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鬼才金頭腦大師沈玉琳 祕傳年節歡聚送禮「制霸神器」 保證升官發財得人疼

2019-12-30 17:15文／ 陳玉蘭

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲鬼才金頭腦大師沈玉琳分享過年送錯禮經...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲鬼才金頭腦大師沈玉琳分享過年送錯禮經驗，差點變成人生汙點。 圖／聯合線上 提供
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除夕夜一家老少團聚圍爐，過年走春拜訪遠親近鄰，感謝長官同仁過去整年照顧，也為新年人氣表現打底，想要挑個足以表達心意的春節伴手禮，但往往「選擇困難症」爆發上身，讓人崩潰。其實過年送禮眉角多，貴的不一定最好，既要對得起荷包，又不能失了面子，就連有「鬼才金頭腦」之稱的沈玉琳也直呼：「送對禮物是應該的、送錯禮物就罪該萬死！」，春節送禮難度堪比演藝圈厚黑學。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲你有春節送禮選擇困難症嗎? 沈玉琳教...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲你有春節送禮選擇困難症嗎? 沈玉琳教你春節送禮教戰守則，首選「58度金門高粱酒」就對了！ 圖／聯合線上 提供
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關於春節送禮教戰守則，沈玉琳建議直接化繁為簡，分為「會喝酒」與「不會喝酒」二種對象，前者送「58度金門高粱酒」，就像乾柴遇烈火，你一杯我一杯，喝完不只身體熱了，感情也加溫；後者則可以鎖定能增值保值的禮物，但是黃金、鑽石、房產太重本也送不起，所以還是「58度金門高粱酒」來得好，價格實惠、增值空間高，沈玉琳說：「說不定多年後對方因此發大財，你還能分得一杯羹，放長線釣大魚啊！」

萬中選一神器 花中之王添貴氣

新年就要匯聚八方正能量，所謂花開富貴，沈玉琳萬中選一，一眼就被「58度開春馥郁金門高粱酒」的大器包裝吸引，花中之王牡丹自古就是帝王之家的御用圖騰，象徵圓滿、濃情、富貴、吉祥，把福氣好運直接呈現在瓶身包裝，沈玉琳說這毫無疑問是一支過年闔家團圓、拜年送禮的必備神器！因為送給長官祝福運勢大開，送給長輩，不管是爸爸、媽媽、岳父、岳母，收到時候會說：「欸，上面有花！」，這時候就要趕緊回說：「這意思就是我要賺錢給你花啦！」保證把長官長輩的心收得服服貼貼。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／聯合線上 提供
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲沈玉琳萬中選一，強推這款「58度開春...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲沈玉琳萬中選一，強推這款「58度開春馥郁金門高粱酒」送給長輩長官祝賀運勢大開、富貴吉祥就對了！ 圖／聯合線上 提供
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高萌療癒把妹神器 收到立馬抱緊處理

可別以為58度金門高梁酒只適合LKK族，事實上老兵不死，賣起萌來，可愛魅力絕對讓你愛到不要不要！67週年「豬事大吉」與68週年「鼠運亨通」金高建廠特優紀念酒，限量200ML迷你規格加上Q萌的小福豬和小金鼠，完全走療癒系小物無誤，「將心比心，大家以前考試或考績，看到『特優』兩個字，總覺得特別爽，所以我相信如果收到『特優紀念酒』的朋友，一定也會超爽超開心。」沈玉琳笑著不停地說：「而且這麼可愛、看起來療癒的酒，很適合春節送禮送給年輕一點的親友，尤其是年輕美眉！」閱「妹」無數的他，還特別示範幾招，如何把58金高秒變「把妹神器」，如果能學得幾分，包準你當場就被「抱緊處理」!

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／聯合線上 提供
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲閱「妹」無數的沈玉琳，連續示範撩妹神...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲閱「妹」無數的沈玉琳，連續示範撩妹神技，把春節限量好酒「67周年/豬、68週年/鼠特優迷你紀念酒」秒變把妹神器！ 圖／聯合線上 提供
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光明平安一網打盡神器 無限祝福顯心意

最後提到黑松耗費將近一年時間，精心打造全球第一座會「發光」的祈福高粱酒，沈玉琳愛不釋手地說：「這每一瓶都有鎮瀾宮大甲媽『稜轎腳』的祝福和庇佑，而且瓶身雕著大甲媽的聖像，打開贈送的LED燈座，瞬間透出溫暖光芒，就像是個光明燈、藝術品，黑松真的是太厲害、太有創意了！過年帶著這瓶返鄉，阿公阿嬤一定會感動落淚，瞬間讓你變成眾多親戚中的話題人物。」所謂點一盞光明、飲一口平安，送上這樣一瓶「58度大甲媽光明祈福金門高粱酒」，為心愛的人帶來來年的平安，好運自然降臨。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／聯合線上 提供
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲長輩收到絕對感到到眼淚噴出來的「58...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲長輩收到絕對感到到眼淚噴出來的「58度大甲媽光明祈福金門高粱酒」，沈玉琳說帶這瓶返鄉孝敬阿公阿嬤，瞬間讓你變成話題人物！ 圖／聯合線上 提供
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告別選擇困難症 制霸一整年

今年面對五花八門禮盒不需要再糾結深陷泥澤，50度以上金高台灣地區總經銷黑松公司王銘泉處長表示：「黑松透過多元IP文化的創意結合，推出一系列年節送禮制霸神器，無論是萬中選一、象徵吉祥富貴的『58度開春馥郁金門高梁酒』，或高萌療癒、又可拿來把妹的『豬年(67)、鼠年(68)金門酒廠建廠週年特優迷你紀念酒』，亦或是蘊藏媽祖平安庇佑祝福的『58度大甲媽光明祈福金門酒』，就是要為消費者防堵『選擇困難症』上身，不再左右為難騎虎難下。」過年走春拜訪親友長輩長官，想要升官發財得人疼，還是被美眉「抱緊處理」，現在就跟著沈玉琳靠這一系列的58金高春節送禮神器，讓你制霸一整年！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／聯合線上 提供
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲鬼才金頭腦大師沈玉琳分享春節送禮就靠...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲鬼才金頭腦大師沈玉琳分享春節送禮就靠「58金高制霸神器」 包準老少通吃 秒被「抱緊處理」！ 圖／聯合線上 提供
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲「58度大甲媽光明祈福金門高粱酒」於...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲「58度大甲媽光明祈福金門高粱酒」於全家便利商店店內及FamiPort預購系統同步開賣，全台地區酒類專賣店也陸續上架。（實際售價及日期，依各上市通路為準) 圖／黑松 提供
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲「58度開春馥郁金門高粱酒」(750...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲「58度開春馥郁金門高粱酒」(750ml)含外盒及提袋，每瓶建議售價880元。（實際售價及日期，依各上市通路為準) 圖／黑松 提供
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲「金門酒廠建廠67週年特優紀念酒(豬...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲「金門酒廠建廠67週年特優紀念酒(豬) (200ML)、金門酒廠建廠68(鼠)週年特優紀念酒(200ML)」每組皆含一個小酒杯，建議售價每組390元。 上述品項即日起陸續於全台地區酒類專賣店上市。（實際售價及日期，依各上市通路為準) 圖／黑松 提供
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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