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日本恐龍大軍攻佔華山 民眾直呼超大超萌

2019-12-30 17:18聯合新聞網 聯合數位文創

圖/文 聯合數位文創提供。
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近期在社群平台上討論度超高、恐龍迷引頸期盼的「超．大恐龍展」，於上週末(28日)在台北華山1914文創園區西1.2館盛大開展。於27日下午舉行的展前記者會，主辦單位聯合數位文創李彥甫董事長表示，非常榮幸有機會跟「日本福井縣立恐龍博物館」首次合作，引進多座珍貴化石展品及超擬真機械恐龍，讓民眾同時體驗巨大恐龍的震撼及展覽的知識性。

圖/文 聯合數位文創提供。
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主辦單位讀賣新聞橋本誠司也特地出席，致詞時說到希望透過這次展覽以寓教於樂的方式，讓台灣小朋友們了解恐龍的魅力與自然科學不可思議、有趣的地方，對於這次超大恐龍展有機會在台灣舉行感到非常開心。

福井縣立恐龍博物館東洋一館長專程從日本前來參加，館長表示今年是福井縣立恐龍博物館開館20周年，此次展覽從福井縣運來約30座恐龍骨骼並非由常設展中運來，是為了未來的展所提前製作準備，非常珍貴地於台灣首次曝光，希望能吸引更多民眾來參觀。

圖/文 聯合數位文創提供。
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記者會當天特別邀請到AM創意2019《Musical TARU ! 恐龍復活了 ! 》現場表演，帶來一連串精彩的巨型恐龍化石偶「復活」音樂劇演出，舞台上的巨型恐龍化石偶，是AM創意特地邀請曾經製作獅子王道具的韓國製偶師，根據台灣舞臺需求量身訂制海運來台！

地表最暖老爸站台！吳鳳首位進展參觀

Follow知名旅遊節目主持人吳鳳的腳步，前進「超．大恐龍展」探究竟！身為首為進展體驗的超級恐龍迷吳鳳表示，這次跟女兒、老婆一起來觀展玩得非常開心，第一次近距離看到這麼逼真的恐龍，女兒甚至擔心爸爸太靠近會被吃掉，可愛的童言童語也可見恐龍擬真度超高。不同於一般的恐龍展偏兒童取向，深度的恐龍資訊擁有豐富知識性，推薦大小朋友一起來看展。

圖/文 聯合數位文創提供。
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而此次「超．大恐龍展」也首次大規模曝光17隻恐龍全身骨骼、12隻四米高大的恐龍，更與知名日本機械人領導品牌KOKORO合作，打造最擬真、最接近真實恐龍的機械恐龍三隻：WyRex、三角龍、新獵龍！機械恐龍的外型樣貌、靈活的動作和宏亮的聲音，都是經由專業學術理論的基礎來塑造，讓民眾欣賞巨大恐龍骨骼的同時，也能透過展覽現場氛圍與機械恐龍，親身感受與恐龍同處於同一時空的刺激震撼感。還能進一步認識恐龍從誕生到滅絕期間經歷的種種，搭配數字解說和化石研究、復原模型呈現來介紹恐龍，落實民眾對恐龍的想像，絕對讓參展體驗的粉絲大呼不可思議。

圖/文 聯合數位文創提供。
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「超．大恐龍展」兼具教育意義與趣味性，於12/28~3/19在台北華山文創園區展出，預計將再掀起一波恐龍瘋潮，成為今年冬天和明年寒假最受矚目的恐龍互動體驗展覽！更多資訊請至官方粉絲專頁查詢。

圖/文 聯合數位文創提供。
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恐龍警報！世界三大恐龍博物館首次登台

「日本福井縣立恐龍博物館」它不僅名列世界三大恐龍博物館之一，也是亞洲最重要的恐龍發掘及研究基地，場館擺設共44座恐龍骨架及1,000多個化石標本，過往吸引許多台灣恐龍迷特地前往朝聖，今年年底不用飛出國，在台北華山就可以看到「日本福井縣立恐龍博物館」的超大恐龍和原汁原味的各種恐龍全身骨骼，既省下機票錢也減輕交通往返的勞累感，小小孩還能在「超．大恐龍展」內玩得開心、看得盡興。

寓教於樂！超大恐龍到底怎麼出現？

約2億3000萬年前到6600萬年前的時間被稱為中生代，地球當時為「恐龍大繁榮的星球」。在三疊紀後期誕生的恐龍，還只能被大型生物追趕捕獵，但經過了1億6400萬年，怎麼就能在地球上以絕對王者之姿，君臨天下呢？歡迎恐龍迷們進展體驗揭曉恐龍的史前秘密。

FUN體驗！樂當一日恐龍清修師

最IN最好玩的恐龍互動體驗就在這！學習清修師的職務工作，從挖掘、清潔到修復，讓參展民眾完整體驗感受。甚至還與「日本福井縣立恐龍博物館」商借到真實的恐龍骨骼化石可以親手體驗觸摸，歡迎大家來現場用看的認識不同種類的恐龍、用摸的感受恐龍化石經歷的時間過程、用玩的方式揭開恐龍的神秘面紗。

挑戰一口吞！超大恐龍雞蛋糕

現場除了展出多座恐龍骨骼外，主辦單位也暖心推出真材實料16公分長的恐龍骨骼造型雞蛋糕，更在社群發起趣味挑戰「看誰能一口吞下超大恐龍雞蛋糕」，這個冬季準備擄獲大人、小孩胃蕾，也攻佔華山、佔據全人類的心房。

圖/文 聯合數位文創提供。
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展場限定品！日本館方嚴選獨家恐龍周邊

本展給參展民眾滿滿的恐龍知識，也有超好買的超大恐龍商品：從日本飄洋過海的限量恐龍玩偶，無論是上班抱著、放學抱著、吃飯抱著、睡覺抱著都超療癒，可以是小小孩的最佳陪伴，也能是大人們療癒身心的最萌萌寵。

圖/文 聯合數位文創提供。
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恐龍博物館化石

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