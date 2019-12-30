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雨神北上！氣象局發7縣市大雨特報 北台灣入夜氣溫直直落

全台首家BURBERRY概念店高雄漢神 首賣鼠年限定新品

2019-12-30 16:36聯合報 記者楊詩涵／即時報導

BURBERRY高雄漢神本館精品專門店在今年初以全新概念店登場，也是品牌首席創意總監Riccardo Tisci上任後於台灣設計的首家專門店，目前新形象店面僅此一家，因此也於此店鋪首賣農曆鼠年系列單品，呼應東方新年的大紅色，讓專賣店門面提前變得喜氣洋洋。

高雄漢神BURBERRY店內的設計風格與過去截然不同，未來將於全台更新店裝，Riccardo Tisci以上任品牌創意總監時所收到的一朵玫瑰花為靈感，將低調的淡粉紅色用於女裝陳列櫃，一改以往的金、褐色奢華氛圍，空間感變得舒心而放鬆，交錯以淺米、象牙色調為主，打造舒適的購物空間，也陳列最新的TB與Lola包款；男裝區以開心果綠和霧灰色為主，外牆為大理石紋，保留英國典雅風格，打造出反差與新穎設計感。

首賣鼠年新品 大紅色氣勢旺

而品牌也在此台灣首間概念店發表最新的新年櫥窗、新年系列單品，形象廣告由爆紅的攝影師 Leslie Zhang（張家誠）拍攝，品牌大使周冬雨以及模特兒賀聰、梁繼遠詮釋新品，新年系列最大特色就是大紅色，並且運用老鼠的圖樣穿插在TB Logo作為全新印花，可愛的Thomas泰迪熊吊飾戴上人造珍珠、水晶，有著新年的貴氣華麗，A～Z字母鉚釘皮革吊飾也相當搶眼，適合作為個人化的贈禮與點綴。備受矚目的羔羊皮Lola包可肩背、斜背，包款採用亮澤鍊帶並飾以花押字；方型的Grace包則飾有Horseferry印花，肩背帶拆下亦可作為手拿包使用。

潮流單品則包括全新的Union運動鞋，以尼龍、皮革異材質搭配製成，並有獨特的雙層鞋底；棒球帽則飾有全新花押字圖案，仔細一看TB字藏有老鼠圖騰，是搶眼的新年單品。

小型絎縫拼色羔羊皮Lola包，售價59,000元。圖／BURBERRY提供
小型絎縫拼色羔羊皮Lola包，售價59,000元。圖／BURBERRY提供
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TB花押字紅色棒球帽，售價12,200元。圖／BURBERRY提供
TB花押字紅色棒球帽，售價12,200元。圖／BURBERRY提供
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BURBERRY高雄漢神店首賣農曆鼠年限定系列新品。圖／BURBERRY提供
BURBERRY高雄漢神店首賣農曆鼠年限定系列新品。圖／BURBERRY提供
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BURBERRY高雄漢神店女裝陳列以低調的淡粉紅色融入其中，靈感來自Riccar...
BURBERRY高雄漢神店女裝陳列以低調的淡粉紅色融入其中，靈感來自Riccardo Tisci上任後收到的玫瑰花。圖／BURBERRY提供
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人造珍珠項鍊裝飾Thomas泰迪熊吊飾，價格店洽。圖／BURBERRY提供
人造珍珠項鍊裝飾Thomas泰迪熊吊飾，價格店洽。圖／BURBERRY提供
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品牌「B」字母鉚釘皮革吊飾，售價10,800元。圖／BURBERRY提供
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BURBERRY高雄漢神店的男裝以石材帶來奢華品味。圖／BURBERRY提供
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品牌大使周冬雨演繹鼠年小型雙色調皮革Grace包款，售價43,500元。圖／BU...
品牌大使周冬雨演繹鼠年小型雙色調皮革Grace包款，售價43,500元。圖／BURBERRY提供
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花押字圖案絲綢方巾，售價14,800元。圖／BURBERRY提供
花押字圖案絲綢方巾，售價14,800元。圖／BURBERRY提供
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尼龍和皮革Union運動鞋，售價26,900元。圖／BURBERRY提供
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TB花押字紅色托特包，售價23,900元。圖／BURBERRY提供
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品牌大使周冬雨身穿TB字樣結合老鼠圖案的服裝，演繹鼠年小型雙色調皮革Grace包...
品牌大使周冬雨身穿TB字樣結合老鼠圖案的服裝，演繹鼠年小型雙色調皮革Grace包款，售價43,500元。圖／BURBERRY提供
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小型雙色調皮革Grace包款，售價43,500元。圖／BURBERRY提供
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