全台首家BURBERRY概念店高雄漢神 首賣鼠年限定新品

BURBERRY高雄漢神本館精品專門店在今年初以全新概念店登場，也是品牌首席創意總監Riccardo Tisci上任後於台灣設計的首家專門店，目前新形象店面僅此一家，因此也於此店鋪首賣農曆鼠年系列單品，呼應東方新年的大紅色，讓專賣店門面提前變得喜氣洋洋。

高雄漢神BURBERRY店內的設計風格與過去截然不同，未來將於全台更新店裝，Riccardo Tisci以上任品牌創意總監時所收到的一朵玫瑰花為靈感，將低調的淡粉紅色用於女裝陳列櫃，一改以往的金、褐色奢華氛圍，空間感變得舒心而放鬆，交錯以淺米、象牙色調為主，打造舒適的購物空間，也陳列最新的TB與Lola包款；男裝區以開心果綠和霧灰色為主，外牆為大理石紋，保留英國典雅風格，打造出反差與新穎設計感。

首賣鼠年新品 大紅色氣勢旺

而品牌也在此台灣首間概念店發表最新的新年櫥窗、新年系列單品，形象廣告由爆紅的攝影師 Leslie Zhang（張家誠）拍攝，品牌大使周冬雨以及模特兒賀聰、梁繼遠詮釋新品，新年系列最大特色就是大紅色，並且運用老鼠的圖樣穿插在TB Logo作為全新印花，可愛的Thomas泰迪熊吊飾戴上人造珍珠、水晶，有著新年的貴氣華麗，A～Z字母鉚釘皮革吊飾也相當搶眼，適合作為個人化的贈禮與點綴。備受矚目的羔羊皮Lola包可肩背、斜背，包款採用亮澤鍊帶並飾以花押字；方型的Grace包則飾有Horseferry印花，肩背帶拆下亦可作為手拿包使用。