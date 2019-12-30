親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

雨神北上！氣象局發7縣市大雨特報 北台灣入夜氣溫直直落

派對奢華行頭！愛彼皇家霜金女表 珠寶KOL美美示範

2019-12-30 16:31聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

對熱愛派對文化、閃亮配件的女性而言，手表和珠寶的界線越來越模糊。一只高級珠寶腕表到底是珠寶或手表？這個問題就跟抽象的哲學問題一樣難解。但如今愛彼Audemars Piguet帶來了全新範例，品牌和義大利知名珠寶設計師Carolina Bucci聯手，示範一場閃亮派對的開始，或許就從一只金光閃閃的珠寶女表點亮心情。

出生於義大利佛羅倫斯的珠寶設計師Carolina Bucci，往來於倫敦與紐約之間。她出身1885年已於佛羅倫斯經營的珠寶老舖、家學淵源。而愛彼的皇家橡樹系列霜金（Frosted Gold）腕表則透過特殊的加工技藝，在表殼、鏈帶上創造出猶如雪花飛霜的閃耀質感，最早問世於2016年；2018年時，兩造曾聯手推出以銀色鏡面表面的皇家橡樹系列霜金腕表Carolina Bucci特別版，讓表盤成為一面明鏡，也呼應當代女性求真、自信、勇於展現自我的美好特質。

而近日Carolina Bucci則在個人官方Instagram上，再度示範如何以自己設計的Fortebeads彩色串珠手環、搭配腕表、白色粗織毛衣與牛仔褲，輕便休閒，同時展現歡愉且輕鬆的派對氣氛。正因身處亞熱帶的台灣降雪機率不高，參加晚宴或派對時，或許就讓一枚閃耀霜雪光芒的霜金腕表綻放熱力，代替你成為通行派對的奢華行頭，閃閃動人、同時自帶無敵氣場。

Audemars Piguet，皇家橡樹系列霜金腕表Carolina Bucci...
Audemars Piguet，皇家橡樹系列霜金腕表Carolina Bucci特別版，價格店洽。圖╱Audemars Piguet提供。
分享
表殼背面刻有Carolina字樣，強調是為兩造的聯名款式。圖╱Audemars ...
表殼背面刻有Carolina字樣，強調是為兩造的聯名款式。圖╱Audemars Piguet提供。
分享
出身義大利珠寶世家的Carolina Bucci，經常於官方instagram帳...
出身義大利珠寶世家的Carolina Bucci，經常於官方instagram帳號分享珠寶穿搭。圖╱翻攝自Carolina Bucci官方instagram帳號。
分享
如何輕鬆跑趴又閃亮？也許一只愛彼霜金腕錶會是高貴伴手。圖╱翻攝自Carolina...
如何輕鬆跑趴又閃亮？也許一只愛彼霜金腕錶會是高貴伴手。圖╱翻攝自Carolina Bucci官方instagram帳號。
分享

珠寶腕表義大利

延伸閱讀

千年工藝為靈感 愛馬仕金線刺繡腕表 ...

豐饒與愉悅的意念 好運珠寶幸福上身

林曉同珠寶藝廊豪氣打造裝置藝術 高調進駐遠東...

開運又討喜！五款紅色珠寶飾品火熱暖心

溪畔的動物派對就要點亮了！屏東綵燈節元月3日...

翠迎新春 玉世家翡翠珠寶華美古典

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

全台首家BURBERRY概念店高雄漢神 首賣鼠年限定新品

2019-12-30 16:36

1月限定！ beard papa冬季限定款「極品草莓泡芙」

2019-12-30 16:16

狂銷19年！Kiehls最強升級保濕霜4用法、保濕提升200%

2019-12-30 14:52

喝杯好茶 敬美好的2020

2019-12-30 14:41

跨年夜最冷！超商搶暖商機 熱美式第二杯1折

2019-12-30 14:28

林鐵聯合姊妹鐵道贈新年禮 期間憑票根可兌換限定車票

2019-12-30 14:07

千年工藝為靈感 愛馬仕金線刺繡腕表 科技加持

2019-12-30 14:04

亞尼克地區限定款 北部「黑糖珍珠美人茶」生乳捲開賣

2019-12-30 13:31

SPA池、豪華露營區曝光！寶來花賞溫泉公園2.0即將開園

2019-12-30 13:20

首爾來回含稅免4千！酷航跨年、元旦飛常酷推優惠

2019-12-30 13:01

豐饒與愉悅的意念 好運珠寶幸福上身

2019-12-30 12:53

跨年、元旦來搶酷航優惠機票 飛新加坡兩千有找

2019-12-30 12:00

「愛的迫降」孫藝珍只靠3000元飾品 一秒勾引帥氣玄彬

2019-12-30 11:23

珍珠奶茶哪家好喝？ 網一面倒狂推：無糖也好喝

2019-12-30 11:20

SWATCH全新Big Bold表讓人看光光了！ 網：我聽見錢包在哀嚎

2019-12-30 10:58

林志玲人美心更美做公益 網：好羨慕老爺爺、老奶奶

2019-12-30 10:11

酒店顧問化理論為實踐 王劭仁開出夢想中的酒店

2019-12-30 00:17

澳洲和牛配火鍋好搭！全台10家暖心鍋物專賣店懶人包

2019-12-29 18:41

跨完年就去搶！2020年10大唇膏夯牌「最強新色」總盤點

2019-12-29 17:05

Citizen、Bulova打造「高顏值」機械表 讓你提升穿搭質感不費力

2019-12-29 14:24

草莓與乳酪的酸甜浪漫 起士公爵「草莓生乳酪蛋糕」

2019-12-29 14:20

新竹動物園紀念福袋熱賣 紀念品區3大打卡點公開

2019-12-29 13:54

團圓年菜自由配 小家庭經濟又實惠

2019-12-29 13:48

日本料理店吃鵝肉 台中人都知的市場傳奇

2019-12-29 13:48

厚鬆餅配上義式餐點 要你心花朵朵開

2019-12-29 13:48

神仙水紅到炸！SK-II青春露新年再推新客體驗組免3千元

2019-12-29 13:12

4人同行2人免費！鉄火牛排8號店元旦開幕 燒肉200元起

2019-12-29 13:12

看準旅遊商機Kipling首推硬殼登機箱 容量超乎想像成打包幫手

2019-12-29 13:09

林曉同珠寶藝廊豪氣打造裝置藝術 高調進駐遠東信義A13

2019-12-29 12:31

是觀眾也是演員！沈浸式劇場「明日俱樂部」4000人搶票

2019-12-29 00:14

老闆看過來 上班族最愛尾牙大獎還是現金

2019-12-28 21:48

蔡依林、昆凌裹泰迪熊大衣萌萌噠 梁靜茹穿駝色顯修長

2019-12-28 19:11

新年除舊布新！居家改造DIY從「色彩、光線、風格」下手

2019-12-28 19:09

開運又討喜！五款紅色珠寶飾品火熱暖心

2019-12-28 17:59

桃花運、好人緣UP！NYX「橘橙珊瑚、番紅花紅」彩妝快入手　OPERA推戀愛限定色唇膏

2019-12-28 17:01

戴著豪宅去祝壽 嘻哈天王Jay-Z手上百達翡麗是這款

2019-12-28 17:00

將選擇權還給孩子！世展會新資助方式 第2波募集啟動

2019-12-28 16:11

網友問昆凌百搭短靴哪裡買 這雙紅底鞋林心如也有入手

2019-12-28 15:43

過年新造型「雲雀棕髮色」正夯！深淺挑染可打造陽光穿透感

2019-12-28 15:23
看更多

熱門文章

一張圖看天氣！跨年夜到元旦最冷14度 降雨可望趨緩

2019-12-29 20:01

洗頭一天不超過一次 正確洗髮頭皮不發炎

2019-12-29 17:14

珍珠奶茶哪家好喝？ 網一面倒狂推：無糖也好喝

2019-12-30 11:20

唐綺陽星座運勢週報：水瓶有升官運 雙魚桃花滿天飛

2019-12-30 07:42

環評生態調查玩假的？蘇花改物種、數量2年內暴增

2019-12-29 23:33

蘇花改環評生態調查失真 挨批玩假的？

2019-12-30 00:29

你家腎臟沒我家大… 一腎換一腎 卡在這個人性陰暗面

2019-12-30 09:00

冷氣團來襲 梅、櫻提早開花

2019-12-29 23:46

從濕涼轉濕冷 吳德榮：明跨年夜前後氣溫最低

2019-12-30 07:34

延長線多久要換？ 網友驚：我家已用超過十年

2019-12-30 13:44

每日星座運勢／雙子情商走高的一天 財神爺光顧囉！

2019-12-30 00:00

「愛的迫降」孫藝珍只靠3000元飾品 一秒勾引帥氣玄彬

2019-12-30 11:23

今晨雨區明顯分布在兩側 鄭明典指與潮濕層高度有關

2019-12-30 08:13

【閱讀生活】楊晴翔／婚姻冷暴力

2019-12-30 06:00

47歲男月薪領三萬五問慘嗎 網曝領高薪「都靠加班」

2019-12-30 15:17

林志玲人美心更美做公益 網：好羨慕老爺爺、老奶奶

2019-12-30 10:11

簡便化妝法！關曉彤靠「一支口紅」畫全臉、少女味爆表

2019-12-29 19:01

血庫見底 急需A、O型熱血

2019-12-30 00:29

【為母心情】夏客／箭行千里

2019-12-30 06:00

血管瘤雷射納健保 近20年幾無人成功申請給付

2019-12-30 11:08

全國第一家住宿型長照機構落成 助長者安養天年

2019-12-30 12:03

酪梨、香蕉...12種清掃身心的能量食物看這裡

2019-12-30 13:50

美翻了！30萬株鬱金香輪流綻放 花期至明年3月中

2019-12-30 14:05

北北基桃竹苗大雨特報！北台灣入夜氣溫直直落

2019-12-30 16:24

九縣市大雨特報 這些地方還要注意強風濃霧

2019-12-30 10:58

【重磅快評】「引風、增綠、留藍」 城市降溫知易行難

2019-12-30 10:43

打卡後繼續上班騙不過這款App 「行醫記錄器」揪過勞

2019-12-30 10:54

歷史性的一刻！ 104歲蒸汽火車同框阿里山

2019-12-29 17:50

飛上高空追第一道曙光！華信航空推曙光專機盤旋東海岸

2019-12-29 18:08

三大珍獸之一 泰國侏儒河馬寶寶取怪名「滷肉」

2019-12-30 14:53

環評失真？環署：擬強化顧問公司評鑑

2019-12-30 00:29

跨年元旦最冷 迎曙光中南部山區最有機會看到

2019-12-30 10:00

三階段公費流感疫苗 元旦開打

2019-12-29 23:22

首爾來回含稅免4千！酷航跨年、元旦飛常酷推優惠

2019-12-30 13:01

看101、義大、劍湖山跨年煙火 彭啟明說站這裡最讚

2019-12-30 16:04

澳洲和牛配火鍋好搭！全台10家暖心鍋物專賣店懶人包

2019-12-29 18:41

亞尼克地區限定款 北部「黑糖珍珠美人茶」生乳捲開賣

2019-12-30 13:31

瘋跨年！四大超商台北信義區門市31日「拆門」迎人潮

2019-12-30 11:28

羅東林管處招考森林護管員 原來必須具備這些超技能

2019-12-30 12:54

SWATCH全新Big Bold表讓人看光光了！ 網：我聽見錢包在哀嚎

2019-12-30 10:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top