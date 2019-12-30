派對奢華行頭！愛彼皇家霜金女表 珠寶KOL美美示範

對熱愛派對文化、閃亮配件的女性而言，手表和珠寶的界線越來越模糊。一只高級珠寶腕表到底是珠寶或手表？這個問題就跟抽象的哲學問題一樣難解。但如今愛彼Audemars Piguet帶來了全新範例，品牌和義大利知名珠寶設計師Carolina Bucci聯手，示範一場閃亮派對的開始，或許就從一只金光閃閃的珠寶女表點亮心情。

出生於義大利佛羅倫斯的珠寶設計師Carolina Bucci，往來於倫敦與紐約之間。她出身1885年已於佛羅倫斯經營的珠寶老舖、家學淵源。而愛彼的皇家橡樹系列霜金（Frosted Gold）腕表則透過特殊的加工技藝，在表殼、鏈帶上創造出猶如雪花飛霜的閃耀質感，最早問世於2016年；2018年時，兩造曾聯手推出以銀色鏡面表面的皇家橡樹系列霜金腕表Carolina Bucci特別版，讓表盤成為一面明鏡，也呼應當代女性求真、自信、勇於展現自我的美好特質。