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狂銷19年！Kiehls最強升級保濕霜4用法、保濕提升200%

2019-12-30 14:52聯合報 記者劉小川／台北即時報導

天氣忽冷忽熱，肌膚的狀況也跟著不穩定，因此保濕是最重要的事情，紐約保養品牌Kiehls契爾氏從2005年就推出的「冰河醣蛋白保濕霜」，熱賣近20年，累積超過20萬筆好評，累積銷售超過450萬瓶，也是契爾氏的銷售冠軍。冰河醣蛋白保濕霜在2020年1月，正式推出升級版。

冰河醣蛋白保濕霜讓全膚質都可以用，無添加無添加酒精、香料、色素、防腐劑等，雖然說是「保濕霜」，但實際擦上後，發現不黏膩又清爽，一擦就提升200%a保濕力，因此被說為「空氣感水乳霜」。

全新升級版的冰河醣蛋白保濕霜，包括有兩大成分，包括萃取自橄欖的植萃油脂「橄欖角鯊烷」，兼具清爽與保濕的功能，另一成分就是冰河醣蛋白，具有長效保濕的能力，能夠提高抵禦外在老化音子，恢復光彩。

要如何正確使用冰河醣蛋白保濕霜呢？以下四種方式，針對不同功效都有修復作用。

日常保養：點在臉頰與下巴處，從臉頰開始塗勻，最後帶到T字部位。

急救保養：睡覺前，厚敷在特別乾燥的地方，一覺醒來，就能感受到保濕力。

化妝使用：可將保濕霜與粉底液混合，上妝後，可以增加持妝度。

按摩使用：取用乳霜與按摩油混合，按摩臉部與身體，加強保濕力。

從2020年1月1日至12日起，至全台Kiehls契爾氏專櫃，購買冰河醣蛋白保濕霜50ml與超彈潤青春水精華 50ml，贈送Kiehl’s契爾氏新品六胜肽精準撫紋三角面膜4片。

冰河醣蛋白保濕霜與粉底液混合，加強持妝。圖／Kiehls契爾氏提供。
冰河醣蛋白保濕霜與粉底液混合，加強持妝。圖／Kiehls契爾氏提供。
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Kiehls契爾氏冰河醣蛋白保濕霜，有效提高保濕力。圖／Kiehls契爾氏提供。
Kiehls契爾氏冰河醣蛋白保濕霜，有效提高保濕力。圖／Kiehls契爾氏提供。
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購買冰河醣蛋白保濕霜與超彈潤青春水精華，送六胜肽精準撫紋三角面膜。圖／Kiehl...
購買冰河醣蛋白保濕霜與超彈潤青春水精華，送六胜肽精準撫紋三角面膜。圖／Kiehls契爾氏提供。
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Kiehls契爾氏冰河醣蛋白保濕霜／50ml／1,350元。圖／Kiehls契爾...
Kiehls契爾氏冰河醣蛋白保濕霜／50ml／1,350元。圖／Kiehls契爾氏提供。
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Kiehls契爾氏冰河醣蛋白保濕霜／50ml／1,350元。圖／Kiehls契爾...
Kiehls契爾氏冰河醣蛋白保濕霜／50ml／1,350元。圖／Kiehls契爾氏提供。
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Kiehls契爾氏冰河醣蛋白保濕霜／50ml／1,350元。圖／Kiehls契爾...
Kiehls契爾氏冰河醣蛋白保濕霜／50ml／1,350元。圖／Kiehls契爾氏提供。
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按摩修復老化

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