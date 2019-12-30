林鐵聯合姊妹鐵道贈新年禮 期間憑票根可兌換限定車票

林務局阿里山林鐵及文資處日前與姊妹鐵道日本靜岡縣大井川鐵道，聯合為鐵道迷送上新年禮物，自明年1月1日起至同年6月30日期間，台灣旅客只要購買阿里山林鐵支線1日券或兩日券，就可憑票根並出示護照，免費兌換大井川本線自由票。

林鐵及文資處表示，如果以成人票價計算，最低只要花費400元1日券即可兌換價值新台幣約975元的大井川鐵道車票，而大井川鐵道分為本線段（金谷線至千頭線）及井川線段（千頭線至井川線），全長65公里，此次的優惠兌換針對本線段，1日券及兩日券可至嘉義、北門、奮起湖、阿里山等車站臨櫃購買。

大井川鐵道是首處與台灣阿里山林鐵締結的姊妹鐵道，自民國75年至今已有近34年歷史，林鐵及文資處表示，大井川鐵道沿大井川鋪設，1935年通車，一開始是為了運送建造水壩及發電廠材料設備而建，後來轉用於運輸附近山區產的木材，並發展為民營觀光鐵路。

大井川鐵道是日本唯一一條愛伯特式齒軌鐵道，最著名的特色為SL蒸汽列車，及特定期間行駛的湯瑪士小火車，遊客搭乘大井川鐵道本線至千頭站，可再買票轉乘井川線，沿著大井川上游的奧大景溪谷，體驗高斜度90千分率的日本第一陡坡，欣賞日本最高的鐵道橋「關之澤橋樑」與日本唯一的湖上車站等。