千年工藝為靈感 愛馬仕金線刺繡腕表 科技加持

時間是流動、無形的概念，但時間也是點滴流逝而珍貴的。通常人們常說：第一印象非常重要，而第一印象通常來自於眼神、面容，畢竟人的氣質涵養，都在經年累月積累下，於臉上點滴成「型」；如此說來，腕表表面如加以稀罕工藝，或也可成腕表的最大亮點。Hermes過往大量以「駿馬」為主題，透過抽象或具象的藝術形式加以呈現，而本次的技法與概念則皆在高級鐘表領域中首見，表款名稱正式定名為「金線刺繡」。

事實上，Hermes是從一項擁有千年歷史的布料技法「綁染（ikat）」中得到靈感，並將之昇華。近距離欣賞將可發現：腕錶的表面上有著大量縱橫交錯的24k黃金絲線，這些黃金絲線是以半導體的高科技技術wire bounding運作，兩端被以燒結固定於表面。由於絲線的寬度僅人髮的1/3細、極其細幼，全數多達1165根的製造工序已經曠日費時，加上透過經緯交錯的視覺印象，最後於Slim d’Hermès Cheval Ikat的腕表表面形成一只隱含奔騰之勢、朦朧而詩意的駿馬。