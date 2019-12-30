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亞尼克地區限定款 北部「黑糖珍珠美人茶」生乳捲開賣

2019-12-30 13:31聯合報 記者張芳瑜／即時報導

年節將近，各界搶攻伴手禮、送禮商機，蛋糕甜點名店「亞尼克」迎金鼠年，推出九款「金磚色系」甜點，象徵黃金財氣，另外，還有北部限定口味「黑糖珍珠美人茶」生乳捲，北中南地區限定口味1/13至1/31限時全台門市開放販售，中南部的朋友也能吃到新口味。亞尼克隨享卡會員於1/23前下載APP玩拉霸抽紅包，還有機會抽中「門市50元折價券」。

2020金鼠年，亞尼克網羅九款金磚色系起司經典商品，從最經典的常銷款「起司磚」、「生。磅蛋糕2.0」到前陣子推出即銷售一空的「巴斯克生起司」1/30前隨享卡友購買巴斯克生起司享加購特價$388；而門市限定「原味芝士」、「紐約芝士」、「雪藏藍莓芝士」、「雪藏草莓芝士」芝士類切片，及夢想村限定「夢想村起司」、「夢想村烤布丁起司」更是多年來不敗的經典口味，

此外，亞尼克不斷的推出新產品、口味，將北海道奶霜融入不同變化，中部推出「帕達諾起司」、南部推出「鮮芋奶霜」口味，深受在地消費者好評，而大台北也加入推出「黑糖珍珠美人茶」生乳捲，細膩的奶霜帶出東方美人茶醇厚的蜜香茶味，還有黑糖珍珠麻糬Ｑ彈口感；中部限定「帕達諾起司」生乳捲，豪邁使用擁有歐盟原產地保護級別的帕達諾起司，起司風味自然鮮明、味道柔和；南部限定「鮮芋奶霜」生乳捲，以頂級北海道奶霜的清爽滋味與檳榔心芋泥一起捲入Ｑ彈的泡芙蛋糕中。地區限定三款口味皆可適用於寄捲提領，為回饋通勤族，1/30前於YTM購買「黑糖珍珠美人茶生乳捲」享嘗鮮價409元。

亞尼克帕達諾起司生乳捲(中部限定)售價420元。圖／亞尼克提供
亞尼克帕達諾起司生乳捲(中部限定)售價420元。圖／亞尼克提供
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亞尼克鮮芋奶霜生乳捲(南部限定)售價420元。圖／亞尼克提供
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亞尼克黑糖珍珠美人茶生乳捲(北部限定)售價420元。圖／亞尼克提供
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烤布丁起司派(夢想村限定)售價480元(6吋)。圖／亞尼克提供
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黑糖珍珠美人茶派(夢想村限定)售價560元(6吋)。圖／亞尼克提供
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