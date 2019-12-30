SPA池、豪華露營區曝光！寶來花賞溫泉公園2.0即將開園

冬天最適合泡湯，近來又有新去處，高雄寶來花賞溫泉公園即將重新開幕，這次是2.0升級版，不僅有全新的SPA池，還有更衣室、盥洗室，另有豪華露營區，並提供預約租借豪華帳棚，讓遊客可以來趟豪華露營泡湯之旅。

高雄寶來最有名的就是溫泉，該地的泉質屬於弱鹼性的碳酸氫鹽泉，無色透明且泉質溫和，水溫大約落在54度到60度之間，酸鹼值約pH7.2，據說有活絡筋骨、養顏美容、維護免疫系統等功能，能軟化皮膚表層，洗後肌膚觸感嫩滑，故有「美肌之湯」的別名。不僅可以泡湯還可以飲用，相當受到遊客喜愛。

寶來花賞溫泉公園於今年4月初封閉足湯區，增設SPA泡湯區、更衣盥洗室、廁間等設施，經過數個月後施工，預計明年初即將開園，讓遊客可以體驗新設施。此外，園區內也設置了豪華露營區，並提供豪華帳棚預約租借，讓遊客可在此度過悠閒的露營泡湯之旅。