首爾來回含稅免4千！酷航跨年、元旦飛常酷推優惠

明天就要跨年了，酷航飛常酷於12月31日、1月1日推出優惠活動，其中最低為台北飛新加坡、首爾，高雄飛新加坡等，單程含稅1,788元起，等於來回含稅4,000元有找，不如就趁跨年幫自己安排一趟說走就走的旅行。

迎接2020年到來，酷航於12月31日到1月1日間推出飛常酷促銷，台北飛新加坡、高雄飛新加坡、台北飛首爾等，單程含稅1,788元起，來回不用4,000元。另高雄飛大阪、台北飛曼谷單程含稅1,988元起，台北飛東京單程含稅2,388元起，台北飛札幌單程含稅2,488元起，出發時間自1月6日到6月21日前皆有。

酷航表示，除了酷航經濟艙外，旅客也可以選擇787夢幻客機的酷航Plus ，舒適皮質座椅，額外伸腿空間、還有可調式頭枕及腳踏板，還有30公斤的託運行李、2件15公斤的隨身行李，使用座位插座充 電、30MB 機上 WI-FI 上網等服務，最低為台北飛首爾單程含稅3,688元起。