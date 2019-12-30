豐饒與愉悅的意念 好運珠寶幸福上身

古代人配戴珠寶，因為相信寶石有祈求好運、甚至護身符的功效。現代設計師則嘗試將幸運意念結合寶石，讓珠寶在閃耀之外、帶來更多愉悅心情。傳說中，只要能找到四瓣的幸運草，那麼好運將隨身隨行、幸福長久。梵克雅寶Van Cleef & Arpels的Alhambra幸運草系列，正是以此為靈感，結合經典的圓珠工藝，將四葉草表面則鑲嵌以不同的硬寶石或半寶石，搭配成項鍊、墜飾、手環，是一眼即能心領神會的小確幸。

其中Lucky Alhambra則將大自然中的蝴蝶、愛心、樹葉，與經典的四葉草結合，並飾以珍珠母貝、虎眼石、紅玉髓或孔雀石，透過斑斕的色彩、豐富的線條變化，創造出可以每天配戴且令人愉悅的珠寶飾品；喬治傑生Georg Jensen的Moonlight Grapes系列，則是將豐饒與幸運的意念結合。在20世紀初時，喬治傑生大師受到新藝術運動時期的啟蒙，將有機與大自然的線條、微妙捕捉。Moonlight Grapes系列的小型鍊墜使用了純銀與黑瑪瑙，同時帶有閃耀光澤以及葡萄的圓潤飽滿線條，像是預告了性靈、心神上的富足，常在身旁。