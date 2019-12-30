秋冬秀髮保養 為頭皮、髮質選對「洗髮精」是關鍵

你是不是每天洗頭，試了很多坊間的功能洗髮精，但是都還是很快就有頭皮屑？隔天就頭癢又有頭氣？頭髮乾燥打結？而且在秋冬一樣會出油？

LaBiosthetique髮妝之鑰行銷經理邱泠指出，其實，頭皮是額頭上皮膚的延伸，頭皮也有皮脂腺和汗腺，每個頭髮的毛囊都是附著在皮脂腺上，頭皮就是肌膚的一部分。同樣的，頭皮上的皮膚與身體其他部位皮膚一樣會受到相同的環境侵害，事實上還會比其他部位的皮膚會產生更多的皮脂和油脂，但是由於毛髮覆蓋著，往往紅腫或者敏感時你不見得會有自覺，而是到了已經感覺到癢、頭皮屑或有異味，或者是開始落髮時才發現異常。

而且頭皮屑不僅僅只是好窘的象徵，更是頭皮環境已經不平衡的徵兆，更是保護頭皮的弱酸性保護膜，已無法再對頭皮產生保護作用的警示。

但，頭髮跟頭皮的需求完全是不同的。邱泠表示，季節的變換、頭髮的染燙都會造成頭皮的負擔，因此秋冬頭皮保養是非常重要的。同時頭皮和臉部肌膚一樣會老化，老化後導致落髮，隨著年齡增長，頭髮也會越來越細，分線越來越明顯，頭髮密度越來越稀，這些就是頭皮老化現象。

此外，老化的狀況可能還有：頭髮生長速度越來越得慢，頭皮時常感到搔癢、特別容易敏感。髮色看來較無光澤，失去彈力，容易斷裂…等。

同時，邱泠建議搭配「秋冬頭皮健康的四種最佳生活方式」進行保養。

1.避免刺激性飲食因素：全脂乳製品，如起司，高甜度葡萄酒，香檳和高糖及辛辣的食物。如果你的頭皮容易紅腫發癢或皮屑長痘痘，請儘量避免以上飲食方式，適量的補充含豐富維他命B的食物，多吃蔬果。

2.多做頭皮按摩：洗頭時，可用手指指腹或圓頭的洗頭按摩梳進行頭皮按摩，注意勿用太熱的水沖洗、也不要以指甲抓頭皮以免受傷；居家或工作也可以多用按摩梳或手按摩頭皮，透過簡單的按壓即可釋放緊繃的神經和頭皮壓力，血液循環好，頭皮自然更健康。

3.盡量舒緩壓力：相信你肯定曾經發現常常在辦公室開完一整天會，或者忙碌趕案子時，頭皮特別容易出油？這是因為壓力使皮質醇（又稱壓力激素）提高，導致皮脂分泌增加。這種激素還會破壞皮膚的防禦功能，並引發刺激和發炎。有頭皮問題的人，無論是紅腫或皮屑，經常發現他們的症狀會因壓力而惡化。這時，建議放慢步調，深呼吸，呼吸新鮮空氣，從事些溫和的運動。