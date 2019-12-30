親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

強制法官退休！歐盟法院認證波蘭侵害司法獨立

特力撤守大陸的一堂課 何湯雄：羊毛出在狗身上

跨年、元旦來搶酷航優惠機票 飛新加坡兩千有找

2019-12-30 12:00聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

酷航今天再宣布推出「飛常酷」促銷，從年頭到年尾給好給滿。明天到後天連續兩天前往flyscoot.com，台北飛往新加坡、韓國首爾、日本東京和北海道；高雄飛往大阪、新加坡單程含稅優惠1788元起。

酷航說，該波優惠促銷期間從12月31日上午7時到2020年1月1日晚上11時59分。旅遊期間不等，最早為明年1月6日，最晚至6月21日。

酷航說，台北-新加坡航班，將使旅客選擇更加多元，可銜接飛往澳洲四航點，包含墨爾本、黃金海岸、雪梨、伯斯來個雙城進出不走回頭路，台北高雄皆可出發，飛常酷優惠單程含稅優惠4788元起。暢遊浪漫希臘雅典、知性遊走德國柏林優惠 7588元起、或東南亞峇厘島、普吉島、檳城無腦放空之旅優惠2488元起。

酷航說，若是搭乘787夢幻客機的酷航Plus，可享受舒適皮質座椅、額外伸腿空間，還有可調式頭枕及腳踏板，擁有超大空間自由伸展。另外30公斤託運行李及兩件（共15公斤）隨身行李，輕鬆帶好帶滿，不怕戰利品帶不回。該班機亦有座位插座充電、30MB機上WI-FI上網等服務。搭酷航Plus台北飛首爾單程含稅優惠3688元起，明年2月起航班大加碼，改為天天飛首爾。

除了2月起增班台北-首爾，酷航說還有台北-日本、台北-新加坡航線，增班後台北出發可天天飛往韓國首爾、每天兩班飛往東京、新加坡則是每天有四到五班航班來往，此次航班加碼將強化台灣航線營運班次，持續深耕在地經營，提供旅客更方便安排行程。

酷航再推出促銷。圖／酷航提供
酷航再推出促銷。圖／酷航提供
分享

酷航首爾新加坡

延伸閱讀

瘋跨年！四大超商台北信義區門市31日「拆門」...

跨年元旦最冷 迎曙光中南部山區最有機會看到

韓國瑜回高雄跨年 綠批變相造勢

北市跨年恐下雨 5千雨衣待命

為省1元過路費 新加坡3車停在高速公路中央

安心亞狂舞16分鐘 預告跨年「全都露」

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

珍珠奶茶哪家好喝？ 網一面倒狂推：無糖也好喝

2019-12-30 11:20

「愛的迫降」孫藝珍只靠3000元飾品 一秒勾引帥氣玄彬

2019-12-30 11:23

SWATCH全新Big Bold表讓人看光光了！ 網：我聽見錢包在哀嚎

2019-12-30 10:58

林志玲人美心更美做公益 網：好羨慕老爺爺、老奶奶

2019-12-30 10:11

酒店顧問化理論為實踐 王劭仁開出夢想中的酒店

2019-12-30 00:17

澳洲和牛配火鍋好搭！全台10家暖心鍋物專賣店懶人包

2019-12-29 18:41

跨完年就去搶！2020年10大唇膏夯牌「最強新色」總盤點

2019-12-29 17:05

Citizen、Bulova打造「高顏值」機械表 讓你提升穿搭質感不費力

2019-12-29 14:24

草莓與乳酪的酸甜浪漫 起士公爵「草莓生乳酪蛋糕」

2019-12-29 14:20

新竹動物園紀念福袋熱賣 紀念品區3大打卡點公開

2019-12-29 13:54

團圓年菜自由配 小家庭經濟又實惠

2019-12-29 13:48

日本料理店吃鵝肉 台中人都知的市場傳奇

2019-12-29 13:48

厚鬆餅配上義式餐點 要你心花朵朵開

2019-12-29 13:48

神仙水紅到炸！SK-II青春露新年再推新客體驗組免3千元

2019-12-29 13:12

4人同行2人免費！鉄火牛排8號店元旦開幕 燒肉200元起

2019-12-29 13:12

看準旅遊商機Kipling首推硬殼登機箱 容量超乎想像成打包幫手

2019-12-29 13:09

林曉同珠寶藝廊豪氣打造裝置藝術 高調進駐遠東信義A13

2019-12-29 12:31

是觀眾也是演員！沈浸式劇場「明日俱樂部」4000人搶票

2019-12-29 00:14

老闆看過來 上班族最愛尾牙大獎還是現金

2019-12-28 21:48

蔡依林、昆凌裹泰迪熊大衣萌萌噠 梁靜茹穿駝色顯修長

2019-12-28 19:11

新年除舊布新！居家改造DIY從「色彩、光線、風格」下手

2019-12-28 19:09

開運又討喜！五款紅色珠寶飾品火熱暖心

2019-12-28 17:59

桃花運、好人緣UP！NYX「橘橙珊瑚、番紅花紅」彩妝快入手　OPERA推戀愛限定色唇膏

2019-12-28 17:01

戴著豪宅去祝壽 嘻哈天王Jay-Z手上百達翡麗是這款

2019-12-28 17:00

將選擇權還給孩子！世展會新資助方式 第2波募集啟動

2019-12-28 16:11

網友問昆凌百搭短靴哪裡買 這雙紅底鞋林心如也有入手

2019-12-28 15:43

過年新造型「雲雀棕髮色」正夯！深淺挑染可打造陽光穿透感

2019-12-28 15:23

三枚兩地時間腕表 預約長假愜意心情

2019-12-28 14:58

牛排控快衝ㄧ波！樂雅樂「豪華海陸餐點買一送一」

2019-12-28 13:34

鼠年最強「賀歲酒」！諧音「真有錢」 倒出滿滿黃金

2019-12-28 13:32

鼠來寶到我家 「飾飾」如意

2019-12-28 13:27

屋馬燒肉「1月11日店休一日」讓員工投票！網讚：大氣

2019-12-28 11:42

吳亦凡、王大陸搶穿ED HARDY x ASSC聯名款 元旦預購

2019-12-28 11:40

微熱山丘新年限定包裝禮盒 傳遞傳統美味和團圓喜慶

2019-12-28 11:30

好市多巨大倉鼠萌翻天 比童大狐狸再掀暴動「兩隻擠滿推車」

2019-12-28 09:50

影/ 「超·大恐龍展」現身華山 首度復原日本恐龍大腦

2019-12-27 22:57

看Cartier大師獨特技藝 催生經典美洲豹

2019-12-27 22:17

全聯PX Pay成台灣行動支付前三大 限2天滿千贈千點

2019-12-27 21:57

貝果控吃起來！ 好丘人氣「厚醬貝果」限時四天買1送1

2019-12-27 21:37
看更多

熱門文章

一張圖看天氣！跨年夜到元旦最冷14度 降雨可望趨緩

2019-12-29 20:01

洗頭一天不超過一次 正確洗髮頭皮不發炎

2019-12-29 17:14

每小時最多120顆！2020第一場象限儀座流星雨 1月4日大爆發

2019-12-29 16:26

蘇花改環評生態調查失真 挨批玩假的？

2019-12-30 00:29

保健看過來／她久咳不癒 竟是肺腺癌

2019-12-29 13:05

環評生態調查玩假的？蘇花改物種、數量2年內暴增

2019-12-29 23:33

唐綺陽星座運勢週報：水瓶有升官運 雙魚桃花滿天飛

2019-12-30 07:42

你家腎臟沒我家大… 一腎換一腎 卡在這個人性陰暗面

2019-12-30 09:00

大雨特報！ 苗栗至台南、花東及澎湖11縣市慎防雨勢

2019-12-29 14:13

從濕涼轉濕冷 吳德榮：明跨年夜前後氣溫最低

2019-12-30 07:34

冷氣團來襲 梅、櫻提早開花

2019-12-29 23:46

每日星座運勢／雙子情商走高的一天 財神爺光顧囉！

2019-12-30 00:00

珍珠奶茶哪家好喝？ 網一面倒狂推：無糖也好喝

2019-12-30 11:20

天氣濕冷當心中風 中醫：起床時可小「賴床」

2019-12-29 15:01

4人同行2人免費！鉄火牛排8號店元旦開幕 燒肉200元起

2019-12-29 13:12

今晨雨區明顯分布在兩側 鄭明典指與潮濕層高度有關

2019-12-30 08:13

【閱讀生活】楊晴翔／婚姻冷暴力

2019-12-30 06:00

健康相談室／有「痔」難伸？ 早睡、高纖、放鬆

2019-12-29 13:08

台灣黑鳶數量再創7年新高 今年首度觀察超過700隻

2019-12-29 16:49

血庫見底 急需A、O型熱血

2019-12-30 00:29

【為母心情】夏客／箭行千里

2019-12-30 06:00

林志玲人美心更美做公益 網：好羨慕老爺爺、老奶奶

2019-12-30 10:11

簡便化妝法！關曉彤靠「一支口紅」畫全臉、少女味爆表

2019-12-29 19:01

腦中風十大死因 前3名篩檢能預防

2019-12-29 15:39

飛上高空追第一道曙光！華信航空推曙光專機盤旋東海岸

2019-12-29 18:08

血管瘤雷射納健保 近20年幾無人成功申請給付

2019-12-30 11:08

過年去男女友家聊天很痛苦？「4絕招+伴手禮」邁向嘴甜必勝之路

2019-12-29 13:26

歷史性的一刻！ 104歲蒸汽火車同框阿里山

2019-12-29 17:50

環評失真？環署：擬強化顧問公司評鑑

2019-12-30 00:29

「愛的迫降」孫藝珍只靠3000元飾品 一秒勾引帥氣玄彬

2019-12-30 11:23

打卡後繼續上班騙不過這款App 「行醫記錄器」揪過勞

2019-12-30 10:54

草莓與乳酪的酸甜浪漫 起士公爵「草莓生乳酪蛋糕」

2019-12-29 14:20

南方雲系北移全台有雨 台北跨年夜可能飄雨

2019-12-29 15:35

新竹動物園紀念福袋熱賣 紀念品區3大打卡點公開

2019-12-29 13:54

跨年元旦最冷 迎曙光中南部山區最有機會看到

2019-12-30 10:00

全台血量不到安全庫存 台中O型血急缺

2019-12-29 12:39

跨完年就去搶！2020年10大唇膏夯牌「最強新色」總盤點

2019-12-29 17:05

九縣市大雨特報 這些地方還要注意強風濃霧

2019-12-30 10:58

【重磅快評】「引風、增綠、留藍」 城市降溫知易行難

2019-12-30 10:43

必收！PRADA、BVLGARI打造AirPods保護套 迷你包款設計讓人秒被融化

2019-12-29 16:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top