跨年、元旦來搶酷航優惠機票 飛新加坡兩千有找

酷航今天再宣布推出「飛常酷」促銷，從年頭到年尾給好給滿。明天到後天連續兩天前往flyscoot.com，台北飛往新加坡、韓國首爾、日本東京和北海道；高雄飛往大阪、新加坡單程含稅優惠1788元起。

酷航說，該波優惠促銷期間從12月31日上午7時到2020年1月1日晚上11時59分。旅遊期間不等，最早為明年1月6日，最晚至6月21日。

酷航說，台北-新加坡航班，將使旅客選擇更加多元，可銜接飛往澳洲四航點，包含墨爾本、黃金海岸、雪梨、伯斯來個雙城進出不走回頭路，台北高雄皆可出發，飛常酷優惠單程含稅優惠4788元起。暢遊浪漫希臘雅典、知性遊走德國柏林優惠 7588元起、或東南亞峇厘島、普吉島、檳城無腦放空之旅優惠2488元起。

酷航說，若是搭乘787夢幻客機的酷航Plus，可享受舒適皮質座椅、額外伸腿空間，還有可調式頭枕及腳踏板，擁有超大空間自由伸展。另外30公斤託運行李及兩件（共15公斤）隨身行李，輕鬆帶好帶滿，不怕戰利品帶不回。該班機亦有座位插座充電、30MB機上WI-FI上網等服務。搭酷航Plus台北飛首爾單程含稅優惠3688元起，明年2月起航班大加碼，改為天天飛首爾。