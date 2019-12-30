「愛的迫降」孫藝珍只靠3000元飾品 一秒勾引帥氣玄彬

韓劇「愛的迫降」正在熱播中，孫藝珍在劇中飾演南韓財閥的女兒，因為意外迫降在北韓，遇到飾演北韓軍官的玄彬，展開一段浪漫的異國戀曲。在劇中，孫藝珍飾演富家女，自己也是從事時尚產業，自然穿著搭配也不能太馬虎。不過網友就發現，孫藝珍在劇中配戴的飾品，並非動輒破萬元的頂級飾品，而是較為親民的施華洛世奇，3000元有找，小資女也能配戴，一戴上就閃出光芒，難怪孫藝珍讓玄彬一眼就電到，雙方閃出無限的粉紅泡泡。

首先就在海報上，穿著格紋外套的孫藝珍，與穿著軍官衣服的玄彬，兩人在火堆中秀出淡淡情意，畫面中，孫藝珍配戴的是施華洛世奇2019耶誕MAGIC系列的耳環，以經典的雪花造型為主，簡單優雅又大方，難怪玄彬會被深深迷住，價錢只要2,990～3,990元不等。

而在第一集中，孫藝珍因為風災，搭乘飛行傘卻迫降在北韓，被卡在樹上時，這時玄彬發現她，兩人的第一次接觸中，孫藝珍如何成功吸引玄彬目光呢？就是靠著配戴施華洛世奇NAUGHTY系列的耳環與項鍊，黑色水晶製作而羽毛樣，閃閃發光，難怪玄彬馬上被迷住，而且價格同樣親民，2,990～3,490元。