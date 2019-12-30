本土品牌「sNug」推無毒兒童健康機能除臭襪

本土知名健康除臭襪品牌「sNug」，宣布推出最新款襪筒長至膝下的無毒兒童健康機能除臭襪，並趕在歲末年終檔期上市，作為給需要穿矯形器復健兒童的跨年禮物。

台灣機能紡織屢屢在國際展露頭角，不少業者投入健康機能紡織產品。其中，台中發跡的斯傑利企業自創「sNug」品牌，主打健康除臭襪、機能運動服飾等產品，13年來估計全台超過百萬家庭穿過sNug機能紡織品，其中，單是除臭襪，年銷量就超過50萬雙。

sNug今年以除臭機能內褲榮獲「台灣金選獎」。歲末年終，加上適逢13周年慶，業者推出優惠促銷案，希望嘉惠更多消費者。

斯傑利企業總經理鐘志誠說，十幾年前就預見機能紡織是必然的趨勢，因為地球暖化且台灣屬於海島型氣候，天氣潮濕悶熱，自己也常常覺得肌膚粘膩很不舒服，因此多年來致力於發展穿起來舒適清新的貼身機能衣物。

鐘志誠表示，例如「健康除臭襪」和今年獲獎的「除臭清新內褲」，都是因為自己的需求而開發的機能紡織產品。

這種機能布料不但健康又環保，是採用日本弱酸性消臭機能纖維，在台灣混紡天絲抽紗製成的透氣除臭內衣褲。

天絲為天然纖維素，容易自然分解，不會造成環境負擔，是環保纖維的一種，具有極細緻與圓滑的特性，擁有絕佳親水性、吸濕、透氣涼爽的功能，能隨環境氣候狀況快速釋放濕氣，達到減少細菌生長的效果，且表面圓滑適合較容易敏感的肌膚。

斯傑利去年接獲一名先天性足內翻患者的蔡媽媽求助，鐘志誠二話不說，就開始研究製造，打造出符合這些特殊需求的兒童襪。

這位蔡媽媽指出，兒子需要長期復健，每天有四小時的時間，雙腳都得套上矯正輔具，再穿上寬楦頭的鞋子，正因為孩子的新陳代謝快、容易流汗，導致雙腳長期悶住，一般的襪子穿起來總是濕黏，不僅讓皮膚容易紅腫，還會有異味產生，讓這位小朋友非常排斥穿著矯正輔具，也讓她趕緊求助業者。

根據統計，每1,000名新生兒中，就可能出現一名先天性馬蹄足寶寶，全球每年有超過10萬名先天性馬蹄足寶寶出生，大多數都無法得到恰當的治療矯正。這些寶寶的足部無法背屈，導致腳後跟不能觸地，嚴重影響患者後天行走能力，矯正過程耗時又艱辛，大人小孩都備受煎熬。

鐘志誠表示，許多品牌、企業都將「傾聽顧客心聲」當作自家的座右銘，但真正能去實踐的比例又有多少呢？這一雙特別號稱「健康無毒」的MIT除臭襪，花費近一年的時間開發測試，才打造出一款特殊需求的指定襪款。

「當初研發時也考量了很多，但想到有一個小朋友，正在期盼我研發的襪子，就覺得再怎麼樣也要優先研發出來。」鐘志誠感慨的說。

要用心開發一款童襪可不簡單，反覆打樣修改的過程，居然就耗時近一年，襪子各處的服貼度、彈性、針數、圈數等，都非常講究孩子的合腳舒適感。

除此之外．sNug也是全台唯一將除臭襪尺寸規格如此細分的品牌，僅童襪就細分至6種尺碼，光是庫存成本的壓力，就是其他廠商的好幾倍。

鐘志誠表示，sNug健康無毒除臭童襪，不僅做到保證架上每雙襪子，都可以達到10秒內除臭的效果，還擁有為所有人量身打造的頂級規格，公司並不以此為傲，反而將研發重點，放到顧客穿著時的安全、健康。

鐘志誠說：「有很多人好奇為什麼我們的除臭襪，要特別強調『無毒』？因為我們希望消費者，不要只是盲目的追求短期除臭效果，而要深刻去重視紡織品的安全性，避免孩子長期身處於紡織品的危害。」

鐘志誠表示，sNug的襪子都有通過政府規範15290紡織織品安全檢測，甲醛、偶啖、壬基酚、鎘、鉛、有機錫等有害物質都是零檢出，讓幼童和容易過敏的人穿了都很安心。