SWATCH全新Big Bold表讓人看光光了！ 網：我聽見錢包在哀嚎

SWATCH Big Bold Jelly穿透白腕表3,450元。圖／SWATCH提供 分享 facebook

SWATCH在今年夏天推出全新的Big Bold系列腕表，標榜超大表徑，叫好又做座，而這一季品牌則再推出全新配色，包括了穿透白的款式，十分吸睛。G-Shcok則是延續了從去年熱賣的金屬表殼款式，呈現材質升級的經典5600系列，同樣受到矚目。

SWATCH Big Bold蜜糖桃腕表3,300元。圖／SWATCH提供 分享 facebook

有著47毫米大表徑的Big Bold系列腕表，在今年上市之後就獲得了不少消費者的喜愛，成為SWATCH最熱銷的款式之一。因此，品牌在年終之時，再度以新配色來詮釋街頭流行和運動風格，包括了午夜藍、冰霜白、明亮黃和蜜糖桃。以黑色為主調，在表帶上以立體印花方式來呈現上述色彩，連同數字時標、表冠、秒針都是採用相同配色，中性的設計，適合不同族群配戴。不過這系列Big Bold新表中，最引人注目的還是延伸款Jelly腕表，SWATCH採用透明表殼、表盤，讓人一眼就可看穿，並點綴了紅、黃和藍色的指針，延續了80年代經典表款美學。曝光之後，有不少網友也紛紛表示「必買！」、「我聽見我錢包在哀嚎」。

在2018年時，G-Shock推出包含表殼、表鍊都是不鏽鋼材質的表款，引起轟動，至今仍是品牌最暢銷的設計，甚至一表難求。而在這一年的最後，G-Shock以「Life’s Tough. Be TOUGHER.」為主題，讓經典5600系列腕表材質升級，維持招牌的方型表殼，但換上金屬質感的不鏽鋼。提供了表殼鍍黑和不鏽鋼銀的兩款設計搭配黑色樹脂表帶、表盤飾以點陣迷彩圖案的表款，依舊引起品牌粉絲的熱烈討論。

G-Shock GM-5600-1腕表，不鏽鋼表殼6,000元。圖／Casio提供 分享 facebook

G-Shock GM-5600B-3腕表，鍍黑不鏽鋼表殼6,500元。圖／Casio提供 分享 facebook