2020靈鼠報年 尚格酒業春節禮盒鉅獻

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

靈鼠迎春春色好，隨著2019年邁向尾聲，2020年的雙20已漸漸浮上心頭，提醒著我們過去一年的努力即將告一段落，同時也告訴我們農曆春節的到來，縱然前方仍有未完成的挑戰，就讓我們沉澱充電後再度出發。農曆春節不只是個人沉澱的重要時間，更是與家人團圓相聚的歡樂時節，是向親戚家人、好友長輩表達心中謝意與敬意的重要時刻。如何與親朋友好友分享歡樂、表達心意一直是重要節日無法躲避的課題。如果說送禮是為了表達過去相處時光所累積的情感，那用「以時間醞釀所累積的層次」獻給最珍貴的對象可說是恰如其分。獨家代理「世界最尊貴威士忌」大摩的尚格酒業最能了解這樣的念想，2020年春節特別推出來自蘇格蘭老酒銀行歷經長時間熟成的高年份單一麥芽威士忌禮盒，除了世界最尊貴威士忌大摩外，同步也推出費特肯、吉拉、塔木嶺多款春節限量禮盒；透過長時間熟成堆疊醞釀，成就難以言喻的複雜層次，訴說著不言自明的真心情意，絕對是您鼠一鼠二的最佳醴讚。

大摩20年經典木盒限量禮盒2020版2018年上市的大摩20年單一麥芽蘇格蘭威士忌為大摩原廠特別為亞洲所推出的「亞洲限定」酒款，秉持著老酒銀行的堅持與亞洲品酩饕客對於年份的珍賞，大摩20年象徵著從中年份跨入高年份的旅程；大摩首席釀酒師理查．派特森（Richard Paterson）特選來自葡萄牙多羅河谷的珍貴波特桶熟成，詮釋此款超越20年等待，跨越文化風土的珍稀酒款。原酒先在美國白橡木初次波本桶中熟成，浸潤出大摩酒廠卓越味覺元素後，再將原酒分別轉移到新鮮初次波本桶，以及葡萄牙波特桶，經過時光緩慢作用後，再將兩邊的原酒一同置入到初次波本桶，等待直到最完美的裝瓶時刻。「歷經20年的漫長等待，換來的是在幾秒迸發出時間醞釀的奧秘，這是老酒銀行大摩的不變堅持，更是一款曠世巨作的最低要求。」

不同於2019年裝盛於吉祥如意的紅色精裝禮盒之中，2020限量推出的大摩20年精裝木盒版將大摩20年裝盛於手工打造的黑色木盒之中，以尊貴大器、耀眼不凡的氣勢與恆久璀璨的大摩傳奇相互輝映，絕對是您收藏與餽贈的不二選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 2020限量推出的大摩20年精裝木盒版將大摩20年裝盛於手工打造的黑色木盒之中，以尊貴大器、耀眼不凡的氣勢與恆久璀璨的大摩傳奇相互輝映，絕對是您收藏與餽贈的不二選擇。建議售價：12,000元,橡木桶履歷：美國白橡木波本桶、葡萄牙珍貴波特桶、初次波本桶,酒精濃度：40%,容量：700ml,香氣：烘焙薑汁麵包的淡雅辛香料，伴隨無花果果乾與香甜血橙的甜蜜氣息,口感：黑色莓果的韻味，搭配微苦巧克力與香蕉麵包的複雜層次,餘韻：糖漬柳橙的甜美，伴隨義大利紅酒醋以及英式果醬的悠長尾。 圖／尚格 提供 分享 facebook

世界唯一 大摩亞歷山大三世紀念款春節限量禮盒為了紀念大摩源起於13世紀的勇敢不凡，紀念麥肯錫家族解救蘇格蘭國王亞歷山大三世的不朽傳奇，大摩天才首席釀酒師理查派特森以華麗奧秘的熟成工法開創「世上唯一分別熟成於六款獨特橡木桶」的單一麥芽威士忌，不只輝映了恆久璀燦的傳奇，更創造了獨一無二的威士忌珍釀。

起初原酒進入來自美國的白橡木波本桶中熟成，孕育大摩酒廠最基礎的風貌與底蘊。而後首席釀酒師將酒液轉到六種不同橡木桶中熟成，分別是美國小批次波本桶、西班牙Matusalem Oloroso30年雪莉桶、葡萄牙馬德拉酒桶、義大利西西里島的馬莎拉桶、葡萄牙的波特酒桶，及法國卡本內蘇維翁紅酒桶。有如交響樂演奏般，各款橡木桶特色鮮明卻又彼此融合，創造出豐富奧秘的層次以及難以想像的和諧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 大摩亞歷山大三世紀念款春節限量禮盒。建議售價：6,950元,禮盒內容物：大摩亞歷山大三世單一麥芽蘇格蘭威士忌 + 2只晶鑽水晶威杯,橡木桶履歷：波本桶、雪莉桶、馬德拉桶、馬莎拉桶、波特桶、紅酒桶,酒精濃度：40%,容量：700ml,香氣：紅莓子水果，鮮花以及淡雅的百香果香氣,口感：新鮮柳橙、香草豆莢，伴隨奶油焦糖與碎杏仁層次,餘韻：甜美肉桂氣息，伴隨果乾、荳蔻與辛香料暗示。 圖／尚格 提供 分享 facebook

三種雪莉桶熟成 大摩15年春節限量禮盒大摩15年口感細緻柔順卻展現飽滿醇郁的雪莉風格，完美展現大摩酒廠調性，可說是大摩風格的縮影。

起初原酒於美國白橡木波本桶中熟成，透過橡木桶醞釀細緻溫柔的香草與蜂蜜氣息。而後首席釀酒師將原酒分別放置在3種不同的雪莉桶，分別是Amoroso, Apostoles, 以及30年的Matusalem Oloroso雪莉桶中熟成，每一款雪莉桶均帶給原酒不一樣的風格與層次，待首席釀酒師確認達到最完美境界與個性，再將雪莉桶中原酒勾兌，成就柔順卻飽滿、細緻但充滿層次的大摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 三種雪莉桶熟成,大摩15年春節限量禮盒,建議售價：2,650元,禮盒內容物：大摩15年單一麥芽蘇格蘭威士忌 + 1只條紋水晶威杯,橡木桶履歷：波本桶、三款西班牙雪莉桶,酒精濃度：40%,容量：700ml,香氣：柳橙、肉桂及荳蔻,口感：橘子、香草、薑及蘋果,餘韻：耶誕香料與橡木桶木質香氣。 圖／尚格 提供 分享 facebook

大摩經典調性 大摩12年春節限量禮盒大摩12年單一麥芽蘇格蘭威士忌以錯綜複雜的氣味和香氣，常被視為超越它本身的原有年份，展現超越酒齡的層次。

起初原酒於美國白橡木波本桶中熟成，透過橡木桶醞釀細緻溫柔的香草與蜂蜜氣息。而後首席釀酒師將部分原酒換桶至來自西班牙Gonzales Byass酒莊極致珍稀的30年Matusalem Oloroso頂級雪莉桶中熟成，創造飽滿果乾與巧克力氣息，成就大摩最經典的風格調性。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 大摩經典調性,大摩12年春節限量禮盒,建議售價：1,580元,禮盒內容物：大摩12年單一麥芽蘇格蘭威士忌 + 1只水晶威杯,橡木桶履歷：波本桶、西班牙雪莉桶,酒精濃度：40%,容量：700ml,香氣：水果、巧克力及香料風味,口感：濃縮水果、雪莉桶木質調性、香草豆莢,餘韻：炭燒咖啡及巧克力。 圖／尚格 提供 分享 facebook

吉拉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌非凡禮盒獨特的煙燻與雪莉桶熟成的美妙融合，吉拉12年可以說是吉拉蒸餾廠風格的基本縮影，起初於美國白橡木桶中熟成，而後進入西班牙Oloroso雪莉酒桶中醞釀，透過蘇格蘭天才首席釀酒師Richard Paterson的極致工藝，完美揉合雪莉果乾與輕煙燻的巧妙紛呈，交織出溫暖厚實、豐富平衡的絕妙層次。吉拉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌非凡禮盒包含另一只50ML迷你吉拉小樣酒，收藏贈禮最相宜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 吉拉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌非凡禮盒,建議售價：1,380元,禮盒內容物：吉拉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌 + 吉拉12年50ML迷你瓶,橡木桶履歷 : 美國白橡木桶與西班牙Oloroso雪莉桶,酒精濃度：40%,容量：700ml,香氣：細緻香草、楓糖漿伴隨熱帶水果與薑汁麵包的香氣,口感：優雅滑順的瑞士巧克力牛奶、咖啡伴隨些許辛香料的風味,餘韻：溫暖而悠長，研磨咖啡、巧克力與辛香料氣息。 圖／尚格 提供 分享 facebook

吉拉珍稀1988全球限量禮盒 全球限量1406瓶島嶼之王吉拉單一麥芽威士忌，以創新探險的精神打造新一款年份酩品──吉拉珍稀年份1988單一麥芽威士忌，該酒款象徵不畏質疑、堅持信仰的島嶼文化，與遙遠葡萄牙多羅河谷裡的家族波特酒廠合作，以20年茶色波特（Tawny Port）酒桶進行吉拉威士忌原酒換桶，將原本以小批量在美國白橡木波本桶成熟帶來的蜂蜜、香草、檸檬蛋糕和烤蘋果風味，添入充滿異國情調的陳年葡萄酒迷人風華，為島嶼威士忌的創新典範，充滿深度的尊榮首選。

吉拉珍稀1988全球限量禮盒,全球限量1406瓶,建議售價：28,000元,橡木桶履歷：美國波本桶與葡萄牙20年茶色波特桶,酒精濃度:53.5%,容量：700ml,色澤：桃花心木金褐色,香氣：黑色森林水果、咖啡與黑莓,口感：紅色漿果、焦糖和甘草。 圖／尚格 提供 分享 facebook

費特肯28年單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒源自天使瀑布蒸餾法的的純淨 威士忌中的獨角獸- 費特肯

獨一無二的純淨，是費特肯酒廠的堅持，更是每瓶費特肯瓶身上獨角獸的具體化身。費特肯酒廠承襲創辦人的家徽- 獨角獸，注定了追求純粹的命運。來自群山的水源是純淨的保證，全球唯一的天使瀑布蒸餾法，透過蒸餾器外的「冷水環繞降溫環」澆灌純淨的山泉水，如同天使的光環灑落恩賜，藉由回流率的增加並萃取最輕柔的酒精蒸氣，透過與眾不同的工藝打造無法超越的清新甜美；正如同那附著於古銅外的一抹淺綠，有如天使走過的痕跡，更是費特肯追求純粹的努力證明。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 費特肯28年單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒,建議售價: 新台幣22,000元,橡木桶履歷： 美國白橡木波本桶,酒精濃度： 42 %,容量：700ml,色澤： 閃閃發光的深金色,口感： 熱帶水果鳳梨、甜瓜、香蕉風味，伴隨甜蜜的葡萄乾氣息，隱含溫暖的薑汁與甘草的層次,餘韻： 橙皮、香草與核桃的香氣，伴隨咖啡、杏仁與巴薩米可醋氣息， 結尾帶著溫暖的辛香料。 圖／尚格 提供 分享 facebook

塔木嶺遺忘的美好單一麥芽蘇格蘭威士忌Vintage 1979 (39年)塔木嶺遺忘的美好單一麥芽蘇格蘭威士忌Vintage 1979為酒廠70年代Vintage系列的最後一支，珍貴酒液蒸餾39年前的1979年，起初於美國白橡木波本桶中醞釀，而後進入來自西班牙珍貴的30年Matusalem Oloroso 雪莉桶中熟成，最後轉置進入初次波本桶中熟成。波本的香甜細緻底蘊結合雪莉桶的果乾飽滿穿透，呈現極致平衡的珍稀老酒風格，39年的醞釀完整保存那封存的美好時光，成就極致醇厚風味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 塔木嶺遺忘的美好單一麥芽蘇格蘭威士忌Vintage 1979 (39年),建議售價: 新台幣33,000元,橡木桶履歷： 美國白橡木波本桶、西班牙Matusalem Oloroso 雪莉桶、初次波本桶,酒精濃度： 46.5 % 非冷凝過濾,容量：700ml ,色澤：金黃色,香氣：熱帶水果搭配蜂蜜與焦糖奶油的香氣，伴隨優雅肉桂的氣息,口感：太妃糖與蘋果的甜美，伴隨香草與堅果的香氣，溫暖甜蜜餘韻不絕。 圖／尚格 提供 分享 facebook

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