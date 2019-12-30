林志玲人美心更美做公益 網：好羨慕老爺爺、老奶奶
人稱「志玲姐姐」的台灣第一名模林志玲雖然在今年升格成為人妻了，但一向熱心公益她，仍不忘致力參與慈善、公益活動。林志玲曾經表示「希望在有能力的時候，做應該做的事」，堪稱是人美心更美的最佳典範。
近期林志玲在社群平台上張貼出，她在年末之際撥空，到看顧機構陪長者用餐，以幾近素顏的樣貌現身，仍難掩美麗光彩。林志玲除了陪同一起用餐之外，還不忘發揮她的正向能量，給予「愛的抱抱」讓長者們也十分的感動。由於是小型的公益活動，林志玲的穿著也配合了場合的需求，僅以簡單的粉色毛衣造型參與，但無名指上的戒指、鑽石耳環和珍珠法飾依舊是不少人關注的焦點。身為「珍珠控」的林志玲在先前的11月大婚，從婚紗、耳環到婚鞋，幾乎都以珍珠作為點綴，撐托出她的優雅好氣質，也就不意外私下造型，也是非珍珠不可。
連先前林志玲協同「國民姐夫」AKIRA一同拍攝的時尚大片中，也可以見到她身穿芥末黃高領毛衣，搭配了TASAKI的balance系列項鍊、耳環與戒指，並與AKIRA有著親密互動，讓人覺得甜蜜。而林志玲在自己婚禮上，也是選用TASAKI的珍珠耳環出嫁，據品牌透露當時志玲姊姊配戴的產品10天內就銷售出6組，整年度相較結婚前成長了3倍，看來不少女性都想如她一般的幸福。
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