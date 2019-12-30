親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

豆花伯賣不完網揪團「下架」 意外起底超狂真實身份

評／請以「古蹟身份」保留大安區僅存安溪古厝

林志玲人美心更美做公益 網：好羨慕老爺爺、老奶奶

2019-12-30 10:11聯合報 記者曾智緯／即時報導

林志玲仍舊致力於公益活動，日前以簡單造型現身，陪伴長者用餐。圖／摘自林志玲微博
林志玲仍舊致力於公益活動，日前以簡單造型現身，陪伴長者用餐。圖／摘自林志玲微博
分享

人稱「志玲姐姐」的台灣第一名模林志玲雖然在今年升格成為人妻了，但一向熱心公益她，仍不忘致力參與慈善、公益活動。林志玲曾經表示「希望在有能力的時候，做應該做的事」，堪稱是人美心更美的最佳典範。

林志玲仍舊致力於公益活動，日前以簡單造型現身，陪伴長者用餐。圖／摘自林志玲微博
林志玲仍舊致力於公益活動，日前以簡單造型現身，陪伴長者用餐。圖／摘自林志玲微博
分享

近期林志玲在社群平台上張貼出，她在年末之際撥空，到看顧機構陪長者用餐，以幾近素顏的樣貌現身，仍難掩美麗光彩。林志玲除了陪同一起用餐之外，還不忘發揮她的正向能量，給予「愛的抱抱」讓長者們也十分的感動。由於是小型的公益活動，林志玲的穿著也配合了場合的需求，僅以簡單的粉色毛衣造型參與，但無名指上的戒指、鑽石耳環和珍珠法飾依舊是不少人關注的焦點。身為「珍珠控」的林志玲在先前的11月大婚，從婚紗、耳環到婚鞋，幾乎都以珍珠作為點綴，撐托出她的優雅好氣質，也就不意外私下造型，也是非珍珠不可。

林志玲仍舊致力於公益活動，日前以簡單造型現身，陪伴長者用餐。圖／摘自林志玲微博
林志玲仍舊致力於公益活動，日前以簡單造型現身，陪伴長者用餐。圖／摘自林志玲微博
分享

連先前林志玲協同「國民姐夫」AKIRA一同拍攝的時尚大片中，也可以見到她身穿芥末黃高領毛衣，搭配了TASAKI的balance系列項鍊、耳環與戒指，並與AKIRA有著親密互動，讓人覺得甜蜜。而林志玲在自己婚禮上，也是選用TASAKI的珍珠耳環出嫁，據品牌透露當時志玲姊姊配戴的產品10天內就銷售出6組，整年度相較結婚前成長了3倍，看來不少女性都想如她一般的幸福。

林志玲協同夫婿一同拍攝時尚大片，配戴了多款TASAKI珍珠首飾單品。圖／摘自微博
林志玲協同夫婿一同拍攝時尚大片，配戴了多款TASAKI珍珠首飾單品。圖／摘自微博
分享

林志玲協同夫婿一同拍攝時尚大片，配戴了多款TASAKI珍珠首飾單品。圖／摘自微博
林志玲協同夫婿一同拍攝時尚大片，配戴了多款TASAKI珍珠首飾單品。圖／摘自微博
分享

林志玲協同夫婿一同拍攝時尚大片，配戴了多款TASAKI珍珠首飾單品。圖／摘自微博
林志玲協同夫婿一同拍攝時尚大片，配戴了多款TASAKI珍珠首飾單品。圖／摘自微博
分享

林志玲協同夫婿一同拍攝時尚大片，配戴了多款TASAKI珍珠首飾單品。圖／摘自微博
林志玲協同夫婿一同拍攝時尚大片，配戴了多款TASAKI珍珠首飾單品。圖／摘自微博
分享

公益活動婚紗婚禮

延伸閱讀

朝聖林志玲祭祖古蹟 女星想婚了

獨／林志玲耶誕節前進輔大醫院 貼心義舉曝光

獨／因為林志玲新人湧來求當恩人 林健寰險崩潰

林志玲耶誕節原來在這裡 與孩子們同歡

婚後變臉？林志玲神級美貌曝光　網驚：像蕭薔

林志玲冬至秀吃湯圓照 美貌太驚人

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

酒店顧問化理論為實踐 王劭仁開出夢想中的酒店

2019-12-30 00:17

澳洲和牛配火鍋好搭！全台10家暖心鍋物專賣店懶人包

2019-12-29 18:41

跨完年就去搶！2020年10大唇膏夯牌「最強新色」總盤點

2019-12-29 17:05

Citizen、Bulova打造「高顏值」機械表 讓你提升穿搭質感不費力

2019-12-29 14:24

草莓與乳酪的酸甜浪漫 起士公爵「草莓生乳酪蛋糕」

2019-12-29 14:20

新竹動物園紀念福袋熱賣 紀念品區3大打卡點公開

2019-12-29 13:54

團圓年菜自由配 小家庭經濟又實惠

2019-12-29 13:48

日本料理店吃鵝肉 台中人都知的市場傳奇

2019-12-29 13:48

熱門文章

一張圖看天氣！跨年夜到元旦最冷14度 降雨可望趨緩

2019-12-29 20:01

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top