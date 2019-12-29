澳洲和牛配火鍋好搭！全台10家暖心鍋物專賣店懶人包

Westholme舉行澳洲和牛慶典三重奏活動，集結全台10家特色火鍋店推出和牛菜單。圖／Westholme提供 分享 facebook 想要暖心又暖胃，Westholme舉行澳洲和牛慶典三重奏活動，集結全台10家特色火鍋店推出和牛菜單，從基本款的麻辣鍋、牛奶鍋，到充滿鮮味的海鮮鍋、瀰漫藥膳香氣的養生中藥鍋等皆有，滿足饕客刁鑽味蕾。

Westholme推出澳洲精品和牛慶典三重奏，即將來到尾聲，於2020年1月、2月推出極品鍋物和牛慶典，集結10家特色火鍋店推出和牛菜單，像是以大份量頂級肉盤為主打的大魔 • 大滿足鍋物，台中、桃園、新北、新竹等4家分店聯手推出15盎司Westholme澳洲和牛牛魔王頂級盛宴，不僅可以吃到帶嚼勁的紐約客、柔嫩多汁的雪花與霜降牛肉，海鮮拼盤再加碼送3顆日本廣島直送牡蠣及阿根廷天使紅蝦。

此外，檸檬草鍋物料理則是以新鮮高山蔬果與雞骨熬製而成的清甜高湯所聞名，活動期間推出Westholme豪華澳洲和牛雙人海陸套餐，8盎司頂級澳洲和牛霜降、肋眼上蓋肉片，再加上生食級大干貝、生蠔與新鮮藍鑽蝦等，海陸口味讓湯頭風味更豐富。